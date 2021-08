Nossa gente é: empreendedora

Muitos nasceram em Americana, outros vieram na infância ou já na vida adulta, quando viram neste lugar oportunidades para prosperar. Vencendo desafios pessoais, quase sempre no anonimato, contribuem para a construção da identidade do povo americanense dia após dia. Reunimos pessoas com trajetórias de vida distintas, mas com uma certeza em comum: possuem em suas histórias pessoais capítulos escritos em Americana.

Bié e Lourdinha Sacilotto, que juntos com o irmão Daniel foram pioneiros na área de perfumaria e cosméticos – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Há pouco mais de 40 anos, três irmãos de Americana tiveram a oportunidade de adquirir uma perfumaria localizada na Rua 30 de Julho, embrionária de uma empresa que hoje se faz presente fisicamente em doze cidades, através de 17 lojas, e virtualmente pelo e-commerce e marketplaces – a Danny Cosméticos, fundada por Luiz Gabriel Sacilotto, Daniel Sacilotto e Maria de Lourdes Sacilotto Scuro.

Quem nos contou a história foi Mariella Scuro, diretora de marketing da Danny e filha de Lourdinha. “A loja foi inaugurada em 1978. Existia uma família italiana que tinha uma pequena perfumaria na Rua 30 de julho, eles estavam retornando para a Itália, e a família Sacilotto já era bem conhecida na cidade, então a família de italianos foi oferecer a perfumaria para eles”, relatou.

Os irmãos inovaram logo no início, com uma perfumaria em que se encontram produtos do popular ao luxo, inclusive para os profissionais da beleza. Apenas nos anos 2000 a mistura de produtos de categorias tão diferentes passaria a ser comum, com as lojas departamentais.

A loja matriz foi aberta no ano seguinte, na Rua Fernando de Camargo, e a empresa não parou mais sua expansão. “Trabalhamos com produtos que você encontra nos supermercados e farmácias, então fazemos um trabalho minucioso com a nossa equipe, por um atendimento de excelência.”, conta Mariella.

A história do americanense Pedro Marin, proprietário da Astor Brindes e coordenador titular do NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) também tem a ver com aproveitar uma boa oportunidade para empreender. A empresa tem 13 anos na produção e venda de brindes personalizados, tendo como eixo principal produtos para o segmento automotivo.

Pedro Marin viu no mercado de brindes uma oportunidade de negócios – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

“Eu trabalhava em um grupo de concessionárias e eles precisavam do porta-manual, pastinha em couro sintético para colocar o manual do veículo. Na época tínhamos um fornecedor muito bom em qualidade do produto, porém ele pecava muito no prazo de entrega. Como eu era um dos responsáveis, quando faltava, eu tomava um puxão de orelha”, lembrou.

Percebendo a alta procura pelos produtos, ele arriscou na compra de maquinário, fez uma boa prospecção de clientes com o auxílio da esposa, e iniciaram assim a jornada do empreendedorismo. “Fomos conquistando mercado. Hoje somos reconhecidos nacionalmente, atendemos cerca de 1800 concessionárias em todo o Brasil e temos um catálogo com mais de 3 mil produtos totalmente personalizados”.

Proprietário do Grupo MBM, focado no transporte rodoviário de cargas, Claudenir Neves do Nascimento concorda que os empresários de Americana são privilegiados. “A região é muito próspera, pujante nos negócios, tem estrutura ótima”, afirmou.

Claudenir Neves do Nascimento, atende o Brasil todo com sua frota de caminhões – Foto: Ernesto Rodrgieus – O Liberal

O Grupo MBM nasceu em 2014, no Loteamento Industrial Salto Grande I, tendo o transporte rodoviário de cargas como principal negócio, e hoje atende multinacionais e tem clientes em várias cidades e estados. “Rodamos o Brasil todo com os nossos caminhões”, exclamou Nascimento.

Além da localização, Nascimento cita ainda o empresariado ativo de Americana como força motriz de um networking bastante positivo. “Temos muitos bons empresários e empreendedores, e negócios muito sólidos, o que facilita a nossa jornada”, concluiu.