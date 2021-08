Nossa gente é: diversa

Muitos nasceram em Americana, outros vieram na infância ou já na vida adulta, quando viram neste lugar oportunidades para prosperar. Vencendo desafios pessoais, quase sempre no anonimato, contribuem para a construção da identidade do povo americanense dia após dia. Reunimos pessoas com trajetórias de vida distintas, mas com uma certeza em comum: possuem em suas histórias pessoais capítulos escritos em Americana.

O haitiano Jean Claude é dono de uma bicicletaria em Americana – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Morador de Americana há 4 anos, o haitiano Jean Claude Leandre, de 38, tem formação na área de eletrônica e trabalhava com o reparo de equipamentos como televisão, geladeira, aparelhos de rádio, fogões. Fugindo das crises sociais e políticas de seu país, ele chegou a São Paulo e depois veio diretamente para Americana, onde ficou na casa de um amigo haitiano que já estava instalado na cidade.

Hoje, Jean Claude comanda o próprio negócio, uma bicicletaria no bairro Antonio Zanaga, que já completou um ano de funcionamento e mantém o haitiano satisfeito com a escolha de migrar para o Brasil.

A família de Jean, esposa e um bebê de 2 anos e meio, moram com ele, mas Jean tem mais um filho, de 3 anos, que ainda vive no Haiti. Ele conta gostar da vida em Americana, planeja trabalhar duro na bicicletaria e, “em 5 ou 8 anos”, voltar ao Haiti.

Doutoranda em Ciências Médicas pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), com residência em Americana, a historiadora Denize Ramos Ferreira voltou seus estudos para comunidades periféricas com foco nos imigrantes haitianos na cidade.

Em parceria com a Unisal – Campus Maria Auxiliadora, ela ministrou aulas de português e cultura brasileira para um grupo que chegou a ter 60 pessoas. Atualmente, começa a se voltar para as migrações de latino americanos, especialmente bolivianos e venezuelanos, atraídos a Americana pelos trabalhos têxteis.

A pesquisadora explica que a chegada de pessoas destas nacionalidades a Americana é uma evidência de que vivenciamos as migrações do século XXI – bastante diferentes das ocorridas no século passado e que resultaram inclusive na fundação de Americana, através da vinda de norte-americanos e povos europeus.

Primeiro costumam vir os homens, com idades entre 24 e 30 anos, em sua maioria, tendo como apoio outro haitiano que já tenha se estabelecido na cidade. Quando eles começam a trabalhar e se firmam em Americana, ajudam na vinda da família, deixando por último crianças e idosos.

Ao contrário do que aconteceu com Jean, boa parte dos imigrantes haitianos, bolivianos e venezuelanos relatam problemas relacionados ao trabalho, principalmente devido ao desconhecimento dos direitos trabalhistas e não cumprimento de obrigações por parte dos empregadores, segundo a pesquisadora, que também aponta a xenofobia. “Temos muitos casos de pessoas que nos ligam pedindo ajuda”, conta.