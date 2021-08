Nossa gente é: desbravadora

Muitos nasceram em Americana, outros vieram na infância ou já na vida adulta, quando viram neste lugar oportunidades para prosperar. Vencendo desafios pessoais, quase sempre no anonimato, contribuem para a construção da identidade do povo americanense dia após dia. Reunimos pessoas com trajetórias de vida distintas, mas com uma certeza em comum: possuem em suas histórias pessoais capítulos escritos em Americana.

“Em Americana crescemos, eu e meu esposo. Nos conhecemos em uma igreja evangélica, nos casamos em 2004, e em Americana constituímos nossa família e criamos nossas raízes. Nossos filhos também cresceram em Americana. Temos nossos pais, familiares e amigos na cidade”, conta Juliana Viana, de 35 anos, que é casada com Alysson Viana, de 40. Eles são pais dos americanenses Gabriela, de 13 anos, e do Gustavo, de 6.

Desde março de 2020 eles vivem em Montreal, no Canadá. “Após algumas mudanças em nossas vidas, decidimos estudar e planejar a possibilidade de morar fora. Meu esposo tem uma irmã que mora no Canadá, e decidimos vir para cá. Por alguns meses planejamos e embarcamos nessa nova fase de nossas vidas, deixando para trás a nossa querida cidade. Americana mora em nossos corações com orgulho!”, escreveu Juliana ao LIBERAL.

Ela faz faculdade e Alysson trabalha. Gabriela e Gustavo estudam e já falam francês – língua oficial em Quebec. Mas desbravar outros territórios também envolve desafios. “São enormes, nova cultura, um novo idioma, um inverno extremamente rigoroso que chega a -35º C, e a saudade de nosso país e família, que castiga todos os dias”, aponta Juliana, reconhecendo também as experiências positivas.

O destino do americanense Gabriel de Favari Snikuer, de 37 anos, foi a cidade de Hanôver, na Alemanha, onde está vivendo há três anos. Ele trabalha como gerente de serviços de TI e diz que seu maior desafio tem sido cultivar novas amizades. “Às vezes, há uma solidão em morar fora. Você tem que estar aberto a outras culturas, pessoas diferentes e mais diretas”, afirma ele, que cita como saudades, além de família e amigos, os barzinhos de Americana e a comida brasileira, especialmente pastel.

No caso do Rafael Lucchini, especialista em mídia social de 36 anos, a persistência foi peça chave para ele conseguir concretizar o sonho de morar fora. Depois de algumas idas e vindas para o exterior, ele vive desde 2018 em Bournemouth, uma cidade ao sul de Londres.

“Cada um faz a sua história de um jeito. Mas uma vez que você mora fora, não consegue ficar 100% em um mesmo lugar, sempre estará dividido. É uma experiência única e, se não der certo, é só voltar para a casa”.

Para Mariana Maciel, de 20 anos, estudante de direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, Americana sempre foi sinônimo de casa.

A americanense descobriu que poderia estudar no país europeu usando a nota do ENEM, e se apaixonou pela histórica universidade e a cidade em que está instalada.

“Alguns aspectos me lembram Americana, e isso me fez ficar”, conta. Mariana admite não planejar uma vida em Americana, pelo menos por agora, mas faz questão de reservar um mês, todos os anos, “para voltar e poder aproveitar a cidade sem pressa, como deve ser”.