Nossa gente é: de superação

Muitos nasceram em Americana, outros vieram na infância ou já na vida adulta, quando viram neste lugar oportunidades para prosperar. Vencendo desafios pessoais, quase sempre no anonimato, contribuem para a construção da identidade do povo americanense dia após dia. Reunimos pessoas com trajetórias de vida distintas, mas com uma certeza em comum: possuem em suas histórias pessoais capítulos escritos em Americana.

Fernanda e a filha Laura; após superar o Linfoma de Hodgkin na juventude ela se sente forte para lidar com qualquer situação – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Hoje com 31 anos, casada e mãe de uma menina de 6 anos, a americanense Fernanda Andressa Ribeiro descobriu aos 18 anos um Linfoma de Hodgkin. Na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), ela passou uma semana internada, oito meses em quimioterapia, mais um mês em radioterapia.

Fernanda precisou ser afastada da escola, e depois retornar, em uma nova condição, visivelmente em recuperação da doença. Ao todo foram 10 anos de acompanhamento médico.

“Hoje eu me sinto uma pessoa forte, como se eu já tivesse passado pela pior fase e mais difícil. Quantas vezes pensamos que estamos com problemas, se vamos conseguir superá-los, e então eu me lembro… Se eu consegui, tive forças para passar por tudo aquilo, hoje eu consigo qualquer coisa”, conta emocionada.

Um acidente de trabalho mudou a vida do fotógrafo e escritor Tyto Neves – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

No caso de Edison Neves, morador de Americana de 50 anos, mais conhecido como Tyto Neves, foi um acidente de trabalho o responsável por alterar sua história de vida e impulsionar a superação. Ele conta ter sofrido com o esmagamento da mão direita aos 18 anos, época em que morava em Nova Odessa e trabalhava em uma gráfica em Americana.

“Minha mão foi totalmente esmagada e foram três anos de tratamentos, fisioterapia, reabilitação, até o diagnóstico de perda de 40% da mobilidade da mão. Eu não poderia jamais operar um computador, andar de bicicleta, tocar violão”, lembra ele, que na época era membro de uma banda de rock, e se apegou ao instrumento visando uma recuperação.

“Para tocar eu adaptei um dedal, e fui criando um movimento na mão, além da fisioterapia. E eu acabei me tornando desenhista, fui para São Paulo fazer faculdade de arquitetura, virei fotógrafo e me redescobri, virei uma referência no mercado fotográfico, com dois livros publicados de fotografia e várias revistas”, relata ele, que voltou a Americana e trabalha como fotógrafo e escritor.

O funcionário público Eduardo Spilla e a família superaram a Covid-19 com apoio dos amigos – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

A história de superação do funcionário público Eduardo Spilla, de 48 anos, é semelhante à de pelo menos 25 mil moradores de Americana que venceram à Covid-19. Ele ficou 28 dias internado, 20 com intubação; chegou a ter 80% do pulmão comprometido, e hoje deposita na união da família e dos amigos, além da fisioterapia, a esperança de se fortalecer e retomar uma vida normal.

Apesar de sua recuperação, a família de Spilla ainda sofre com as consequências da infecção pelo coronavírus. O sogro e a sogra do funcionário público, internados dias antes que ele, não resistiram à doença. A esposa de Spilla também foi infectada e teve sintomas graves, porém sem necessidade de internação; e as duas filhas do casal tiveram a doença com sintomas leves.

Além das sequelas muscular e pulmonar, o funcionário público aponta questões emocionais como desafios a serem superados. “São sequelas emocionais que só quem vive sabe. Estamos nos recuperando disso, e ainda vai um tempo”, afirma.

Eduardo ressalta a importância do apoio recebido de amigos e colegas de trabalho, essencial em momentos de fragilidade. “Quando acordei tinha mais de cinco mil mensagens no celular, sendo que pelo menos 400 eram de amigos. Ficamos muito fragilizados, e o apoio das pessoas nos dá muita força”, conclui.