Nossa gente é: de fé

Muitos nasceram em Americana, outros vieram na infância ou já na vida adulta, quando viram neste lugar oportunidades para prosperar. Vencendo desafios pessoais, quase sempre no anonimato, contribuem para a construção da identidade do povo americanense dia após dia. Reunimos pessoas com trajetórias de vida distintas, mas com uma certeza em comum: possuem em suas histórias pessoais capítulos escritos em Americana.

A fé é a grande motivadora de um grupo de Americana que desde 1981, em meados de abril, inicia uma caminhada partindo do bairro Parque Novo Mundo às cidades de Monte Mor, Cardeal, Indaiatuba, Cabreúva, bairro Bananal e, por fim, Pirapora do Bom Jesus. A romaria percorre 120 quilômetros, e em 2019 – último ano em que foi realizada, devido à pandemia da Covid-19 – contou com 50 participantes.

Em Pirapora do Bom Jesus, depois de três dias intensos de caminhada, eles participam de missa na Paróquia Santuário do Senhor Bom Jesus de Pirapora, e retornam de ônibus ao município americanense.

Sandra Lejne organiza há 10 anos, uma caminhada entre Americana e Pirapora do Bom Jesus) – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

A massoterapeuta e mestre em reiki Sandra Lejne organiza há 10 anos a jornada cuja tradição começou com as irmãs Elisa, Angelina e Luiza Padovani. Em gratidão a uma graça alcançada, elas começaram a organizar a caminhada superando o medo e obstáculos percorridos ao longo do caminho, segundo relata Sandra.

“Caminhando ao encontro do próprio eu, rezando, cantando, chorando, superando e indo além de seus limites, indo por causa daquilo que não se vê, cada um vai vivenciando a emoção, ternura, ou indo à espera de um milagre. Alguns com pouca fé vão se aventurando e outros com fé inabalável. Enfim, tudo junto e misturado com um único foco, a fé em Deus”, descreveu ao LIBERAL a profissional.

A fé inabalável de Anne Ambrósio foi fundamental para sua recuperação e a da filha Laura, após o parto – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

A fé foi fundamental para que Anne Ambrósio, auxiliar de departamento pessoal de 30 anos, tivesse uma boa recuperação após o nascimento de sua filha Laura, criança saudável de 5 anos. A mãe teve eclâmpsia e síndrome de HELLP, complicações consideradas graves, relacionadas à pressão arterial elevada.

Anne precisou ficar internada por uma semana, passou por um parto de emergência e precisou ser induzida ao coma, acordando três dias após o nascimento da filha, que também ficou um período na UTI neonatal.

No momento em que ela mais precisou, conta que o marido acendeu uma vela para Nossa Senhora e Santa Rita de Cássia. “Nisso, o primo dele chegou lá na frente de casa, e ele saiu. Então eles conversaram até sobre a vela acessa, sobre mim, e quando ele voltou não tinha mais vela. Até o primo ajudou a procurar, até para evitar fogo na casa, mas a vela tinha sido aceita”, lembra.

“Eu acredito que foi um milagre a gente ter sobrevivido. Eu sou católica, tenho amigos que são espíritas e, na hora de interceder, misturamos tudo. Quando eu estava grávida, fui a um centro espírita e ouvi ‘leva esse terço para você, você vai ter uma história muito bonita com a sua filha’, mas eu nem imaginava que pudesse acontecer tudo isso”, conta.

Já na história de Eduardo Roberto Rodrigues, técnico de manutenção de impressoras de 47 anos, a fé foi força motriz para uma verdadeira transformação de vida, assim como o foco e a paciência. Ele vivia em São José do Rio Preto, e passou 20 anos de sua vida no vício de álcool e cocaína.

Eduardo Roberto Rodrigues encontrou na fé a força que precisava para transformar sua vida – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Foi um convite para morar em Americana, em 2012, através do irmão de Eduardo, que serviu como pontapé para que ele repensasse os rumos que sua vida estava tomando. Eduardo ficou seis meses internado em uma clínica de reabilitação, onde também conheceu o evangelho de Jesus Cristo, e iniciou sua ressocialização. Hoje, Eduardo Roberto trabalha, tem uma casa, é casado e tem duas filhas.

“Uma palavra que eu levo sempre é a resiliência, nunca desistir. Através do evangelho, eu tive uma experiência com Deus muito grande e voltei a sonhar. Sabemos que a mudança não acontece do dia para a noite, mas eu consegui conquistar meus sonhos e retomar uma vida normal.

Hoje eu estou cursando Ciências da Computação, estou no meu último ano, vou me formar na FAM (Faculdade de Americana)”, contou.

“O que faltava em mim, aquele vazio, foi preenchido. Hoje eu sou 100% dependente de Deus, dedico a ele o meu trabalho e sou muito grato a ele”, finaliza o técnico de manutenção de 47 anos.