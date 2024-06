Nova rádio terá programação popular, com sucessos e clássicos do sertanejo, samba e pagode

Em comemoração aos 72 anos do LIBERAL, celebrados neste sábado (1º), o Grupo Liberal expande suas plataformas de atuação e anuncia o lançamento da Zé FM. Com o prefixo 76.3, a rádio entra no ar no dia 10 de junho, uma segunda-feira, às 7h, sucedendo a Rádio Clube (AM 580), que marcou a história do rádio de Americana e região nos últimos 74 anos.

A frequência 76.3 já está no ar, transmitindo a programação da Clube, que entrou para o Grupo Liberal em 2005, até o lançamento da Zé FM.

Com o slogan “Zé FM, a rádio que fala com você”, o objetivo é realizar um trabalho humanizado, com foco nos bairros e no contato direto com a população. Musicalmente, a Zé FM terá sucessos e clássicos do sertanejo, samba e pagode.

Programação da Zé FM entra oficialmente no ar no dia 10 de junho – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“É mais uma rádio do Grupo Liberal, que vem com perfil diferente. A Gold (94.7 FM), por exemplo, é uma rádio com programação mais anos 1960, com músicas internacionais e MPB (Música Popular Brasileira). A nova rádio vem mais popular, com samba, sertanejo, moda de viola e o jornalismo forte do LIBERAL”, disse o diretor comercial do LIBERAL e CEO das rádios Gold e Zé, Fernando Giuliani.

“A Zé FM foi pensada para estar muito próxima da população. Programas ao vivo com um musical bem brasileiro com grandes sucessos do sertanejo e do pagode. A prestação de serviço e o jornalismo também fazem parte deste projeto, usufruindo da credibilidade dos 72 anos do jornal LIBERAL”, disse o diretor artístico das rádios Zé e Gold, Cris Corrêa.

Jornalismo

Assim como na Rádio Clube, a programação contará com o jornalismo do LIBERAL. Programas como o Liberal no Ar, apresentado pelo jornalista Jairo Guilherme Silva, de segunda a sexta-feira das 13h às 14h30, seguirão na grade. Cris Corrêa ressalta a importância de substituir uma rádio icônica como a Clube.

“É uma grande responsabilidade, já passaram grandes nomes pelo prefixo 580, ícones da comunicação que serão lembrados para sempre. Com a migração para a FM, começamos um novo capítulo, temos a obrigação e tenho certeza que vamos fazer da Zé FM um marco no rádio da região, assim como foi a Clube”, completou.

O esporte também terá espaço na grade da nova emissora. Aos domingos, das 10h às 12h, o Caderno de Esportes trará as principais informações do meio esportivo, incluindo a cobertura de todos os passos do Rio Branco nas competições estaduais. Os campeonatos amadores de Americana e região também serão destaque na programação. A apresentação será do jornalista Gustavo Belofardi e do comentarista Paulo Filé.

Programa de estreia

O primeiro programa a ir ao ar na Zé FM será o De Bem com a Vida, apresentado pelo radialista Cezar Polidoro. Completando duas décadas de Grupo Liberal, fará companhia ao ouvinte de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h. Ele se diz animado para a nova etapa.

“Estou no rádio há 33 anos e desde 2004 no grupo, quase 20 anos. Entrei quando era Rádio Você ainda, depois Rádio Clube e agora Zé, então passei por várias experiências aqui. Confesso que estou muito feliz por essa nova etapa, nova marca do Grupo Liberal”, afirmou o radialista.

“Creio que a Zé FM vai chegar para ser um divisor. Uma nova proposta, novo conteúdo, uma rádio diferenciada que vai estar em contato com a população e, com certeza, vai cair nas graças das pessoas em pouco tempo”, completou Cezar.

Atualmente, o Grupo Liberal é formado pelo jornal LIBERAL, pelo portal www.liberal.com.br e pelas rádios Gold e Clube, que migra para Zé FM.

As mídias do grupo podem ser acessadas em diversas plataformas digitais, com destaque para o Instagram, que soma 126,2 mil seguidores nos perfis do Grupo Liberal.