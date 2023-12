Nos 50 anos do DAE, Prefeitura de Americana entrega reforma da sede

Em celebração ao aniversário de 50 anos do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, a prefeitura entregou nesta terça-feira (12) a reforma da sede da autarquia. De acordo com o governo, o local, que fica na Vila Cordenonsi, não recebia melhorias de grande porte há 24 anos.

As obras foram feitas na área administrativa da instituição, que recebeu troca de piso e forro, melhoria das instalações sanitárias na recepção e no atendimento ao público, assim como pintura, troca de janelas e substituição de componentes elétricos e iluminação.

Além disso, foi construído um novo estacionamento com vagas para pessoas idosas e PCDs (Pessoas com Deficiência), junto à implementação de novo paisagismo. Segundo a prefeitura, a reforma custou cerca de R$ 400 mil, valor oriundo de recursos próprios.

O prefeito Chico Sardelli (PV) ressaltou o Jubileu de Ouro da autarquia – expressão utilizada para se referir a 50 anos.

“O espaço foi realizado para melhor atender a população e para o conforto dos servidores. Neste Jubileu de Ouro do DAE, quero parabenizar a todos os funcionários pelo carinho com que atendem o cidadão. Essa história teve início em 1930, quando a cidade começou a distribuir água em carroças, e isso foi evoluindo até a criação do DAE em 1973. Hoje são 250 funcionários e números expressivos de trabalho pela população”, afirmou.

Já o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, destacou as condições para quem trabalha no local. “Oferecemos também mais condições para quem está trabalhando. O DAE tem se dedicado à comunidade há 50 anos, e isso para a gente é muito importante”, ressaltou.

Devido aos 50 anos, foi entregue uma placa comemorativa à autarquia. Por fim, foi plantada uma muda de ipê branco em frente à sede do departamento. A árvore é considerada símbolo da cidade.

Prefeito Chico Sardelli e funcionários plantaram ipê-branco na sede do DAE – Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

Reservatórios

Os 50 anos do DAE deveriam ser marcados também pela entrega da ampliação do reservatório R03, na Vila Santa Catarina. No entanto, as obras não seguiram o cronograma e a previsão passou para o fim de janeiro.

No fim de outubro, a prefeitura anunciou a ampliação do reservatório CR-1, no bairro São Vito, assim como a construção do CR-16, no Parque Gramado. Ambos estão em fase inicial.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle