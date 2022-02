No Vale das Nogueiras, cratera aumenta por conta das chuvas e preocupa

Moradores da região se preocupam com a possibilidade do buraco atingir asfalto e residências próximas

Uma cratera em uma área verde na Avenida Nina Rodrigues, na altura do número 592, no Vale das Nogueiras, em Americana, tem preocupado a vizinhança. Segundo moradores do bairro, o buraco começou a aumentar mais rápido com as chuvas que a região tem enfrentado nos últimos dias.

Cratera na Avenida Nina Rodrigues preocupa os moradores das imediações – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

De acordo com uma auxiliar de expedição de 26 anos, que preferiu não ser identificada, o buraco existe há cerca de seis meses. Como moradora do bairro, ela se preocupa com os riscos que as residências ao redor correm.

“Acredito eu que num futuro próximo as coisas podem piorar. Ainda dá tempo de alguém tomar providência. Vamos imaginar que essa cratera se abra até chegar no asfalto, daí em diante, para chegar até as residências que ficam do outro lado da rua, é fácil” comentou.

Prefeitura diz que vai tomar providências quando as chuvas diminuírem – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A operadora de máquina Joseli Lopes da Rocha Cardoso, 51 anos, que diz ser a primeira moradora do bairro, relata que a avenida é movimentada, com transito de caminhões e ônibus.

“Quando fez o asfalto aqui, eu acompanhei, meu pai ainda falou ‘essa terra que estão socando um dia ainda vai afundar’”, contou.

Questionada pelo LIBERAL, a prefeitura afirmou que tem conhecimento do problema e que “executará os serviços tão logo as chuvas amenizarem”.