No ritmo da solidariedade, ‘Grupo em Ajuda’ promoverá jantares dançantes

Com o objetivo de dar visibilidade às entidades assistenciais de Americana, promover a solidariedade, ajudar na manutenção das boas causas e retomar a tradição da dança de salão na cidade, um grupo formado por dez casais criou o “Grupo em Ajuda”, cujo slogan é “amigos juntos, unidos e dispostos ajudar”. O projeto, sem fins lucrativos, foi idealizado pelo representante comercial Robson Borsatto, de 65 anos.

Nascido em Americana, ele sempre teve uma participação bem dinâmica na cidade, desde os tempos de militância no Grêmio Estudantil da Escola Estadual João XXIII, ainda aos 15 anos.

No destaque o idealizador do projeto, Robson, mostra a programação dos eventos – Foto: Jucimara Lima / Liberal

Ao longo da vida, passou por diretorias de entidades reconhecidas da cidade, como o Clube dos Veteranos e a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana. Além disso, sempre foi membro fervoroso da Igreja de Dom Bosco, atuando como importante catequista, especialmente ligado aos grupos de casais.

“Tenho paixão por unir pessoas por um bem comum. Nunca visei lucro, mas ajudar quem precisa me satisfaz”, explica.

Paixão pela Dança. Como bom representante de sua geração, a dança de salão sempre esteve presente na vida dele, que se considera um veterano das pistas. “Eu e minha esposa dançamos todos os ritmos musicais”, orgulha-se.

Alguns dos casais participantes – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Assim, por avaliar que essa tradição – que já foi mais forte em Americana – tem se perdido com o tempo, promover jantares dançantes foi uma forma que ele e os amigos encontraram para tentar resgatar a tradição. “Acredito que além de promover entretenimento e diversão, esse tipo de evento ajuda a unir mais os casais. Eu e minha esposa somos exemplo disso.”

As Entidades. Com essa essência nasceu o Grupo em Ajuda, há cerca de um ano, e que promoverá no próximo dia 29 de abril seu primeiro jantar, que também irá celebrar os 50 anos da Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana).

O evento será no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), a partir das 20h, e terá como atração principal Ray Conniff The Tribute Show, além dos Irmãos Patheys. Para o presidente da Apam, Carlos Camargo, esse tipo de iniciativa é de extrema relevância para as entidades.

“Foi uma satisfação muito grande ter conhecido o Robson e o seu grupo de amigos nesse trabalho tão importante para ajudar as entidades de Americana. Somos gratos desde já por sermos beneficiados no primeiro evento”, pontua.

Atualmente, segundo ele, a Apam atende 170 crianças no segmento de creche, 150 no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além de 15 famílias sendo preparadas para acolher até 20 crianças e adolescentes no serviço de acolhimento, no sistema de família acolhedora.

Programação. Após o primeiro evento, o grupo já tem confirmadas outras cinco datas. Em 24 de junho, ocorrerá um show com a Banda Baila Beat em prol do Hospital Seara. No dia 29 de julho (com entidade beneficiada ainda a confirmar), haverá show de Vado Negri e Banda.

Em 28 de outubro, novamente em prol da Apam, ocorre o Jantar Italiano com a Banda São Paulo Show, e, em 25 de novembro, evento beneficente para a Creche São Domingos, com a banda Homens de Preto. Por tratar-se de um jantar dançante, a parte gastronômica também é um atrativo e será comandada pelo chef Dom Marco.

O Local. Os eventos acontecerão na sede do Civi, no Centro. O espaço, passou por uma reforma em 2022 e, segundo o diretor Fábio Sampaio França, está sempre aberto para esse tipo de evento.

“Toda a ajuda para as entidades de nossa cidade é bem-vinda e nós estamos sempre abertos para colaborar”, ressalta. De acordo com ele, a capacidade do salão é para 1,2 mil pessoas em pé e cerca de mil pessoas sentadas. “Melhoramos o salão, a estrutura, colocamos forro, enfim, fizemos muitas coisas para melhorar o atendimento e a qualidade de serviço para nossos associados”.

Para ajudar. Além de comprar os convites do evento, outra forma de colaborar com o grupo e com as entidades é se voluntariando para trabalhar nos jantares.

“Precisamos de pessoas para atuar nos bastidores do evento, seja tirando pratos, ajudando na cozinha, recolhendo as latinhas que depois serão revertidas para as entidades, então, se você não pode contribuir financeiramente, saiba que sempre tem uma forma de ajudar”, explica Robson.

Para mais informações, entre em contato com o próprio Robson pelo WhatsApp (19) 99781-5519. Os convites estarão disponíveis na Apam a partir desta semana.