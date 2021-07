No Monte Verde, Gama recupera quatro automóveis roubados

Veículos foram levados até a CPJ – Foto: Divulgação/Gama

A Gama (Guarda Municipal de Americana) recuperou na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Monte Verde, em Americana, quatro veículos roubados.

A corporação foi acionada após um trio armado roubar um dos carros na Estrada Ivo Macris, que liga Americana a Paulínia, próximo ao acesso para Cosmópolis, onde duas vítimas foram localizadas.

As vítimas seguiam pela Ivo Macris com o veículo da empresa em que trabalham, uma Duster, quando foram interceptadas por um Fit, com três ocupantes.

Veículos são de Paulínia, Limeira e do Paraná – Foto: Divulgação/Gama

Um deles estava armado e anunciou o assalto, levando o veículo e os pertences dos dois homens. A Duster tinha um sistema de rastreamento.



Com as informações da localização do rastreador, a Gama encontrou o veículo roubado no bairro Monte Verde, assim como o carro usado no crime, o Honda Fit, também de Paulínia e roubado no último domingo (25).

Outros dois carros foram encontrados no local, um Polo, da cidade de Ubiratã, no Paraná, e um Corsa, de Limeira. Segundo a corporação, os dois veículos também são roubados, mas em datas e locais não informados.

Os carros foram levados até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde o caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. Os suspeitos dos roubos não foram localizados.