No mês inicial, radar da Rua Florindo Cibin registrou 26 infrações por dia

No primeiro mês de funcionamento da fiscalização eletrônica na Rua Florindo Cibin, no Parque da Liberdade, em Americana, foram registradas 788 infrações de veículos que passaram acima da velocidade permitida (60 km/h), nos dois sentidos da via.

A estatística entre 4 de abril e 4 de maio dá uma média de 26 penalidades por dia no local. Os dados foram informados nesta quinta-feira pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), a pedido do LIBERAL.

Fiscalização eletrônica na Rua Florindo Cibin foi comemorada pelos moradores da região do Parque da Liberdade, por inibir alta velocidade – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em outubro de 2021, a reportagem relatou queixas de moradores da região por conta da velocidade dos carros no local. O problema começou em novembro do ano anterior, quando a prefeitura entregou a transposição do córrego da Gruta Dainese, que interliga os bairros Morada do Sol e Parque da Liberdade, por meio de um novo trecho da rua, uma das maiores de Americana. No fim de janeiro deste ano, a prefeitura anunciou a implantação dos equipamentos.

De acordo com o serralheiro Cléber Rogério Lobregati, 45, que trabalha na região, o tráfego melhorou após a instalação dos radares, no entanto, segundo ele, é necessário a implantação de sinalizações ou até mesmo diminuir a velocidade permitida.

“O pessoal dá umas freadas bruscas, mas já estão acostumando. Eu acho que falta mais sinalização avisando sobre o radar. Colocaram só aqui em cima dele, mas tirando isso, está bem melhor o trânsito”.

Já para a estudante Isabel Reversi Nogueira, 53, mesmo após a instalação dos radares, nada mudou. “Continuam trafegando na mesma velocidade, como se nada tivesse sido instalado. Não sei se o pessoal sabe se está funcionando, então continua o mesmo abuso. Esses dias fui tentar atravessar a rua e não consegui”.

Indagada sobre os questionamentos dos moradores, a prefeitura disse entender que a velocidade está de acordo com a necessidade da via, mas se colocou à disposição para conversar com os munícipes. Já a respeito da sinalização, a Utransv reforça que segue o que é determinado pela legislação.