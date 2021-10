03 out 2021 às 08:33 • Última atualização 03 out 2021 às 08:35

Campanha tinha como foco completar o esquema vacinal nas pessoas que já estavam com o prazo vencido

A Prefeitura de Americana aplicou neste sábado (2) 1.439 doses de vacinas contra a Covid-19 durante o “Dia V”, uma campanha realizada em todo o Estado com foco completar o esquema vacinal nas pessoas que já estavam com o prazo vencido, tanto para a segunda como para a terceira dose.

No ‘Dia V’, Americana aplica 1.439 doses de vacinas contra a Covid-19 – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo balanço enviado pela prefeitura, foram vacinadas dez pessoas com a primeira dose, 1.129 com a segunda dose e 300 com a terceira dose.

Especificamente, a dose de reforço foi aplicada em 281 idosos com 70 anos ou mais e 19 imunossuprimidos.

Até a publicação desta reportagem ainda havia vagas para agendamento para vacinação nesta segunda-feira, para todos os esquemas vacinais. O agendamento é feito exclusivamente pela internet, no site da Secretaria de Saúde.

Até este sábado, o vacinômetro de Americana aponta um total de 337.586 doses aplicadas, sendo 188.291 da primeira dose, 140.691 da segunda, 6.067 de dose única e 2.537 da terceira dose. Mais de 91% da população vacinável (acima de 12 anos) já recebeu a primeira dose, enquanto 70% está com o esquema vacinal completo.