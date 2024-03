No Dia Internacional da Mulher, homem mata a mãe a facadas em Americana

Marlene Mascarenhas Rodrigues, de 50 anos, morreu ainda no local do crime, no Residencial Jaguari; Guilherme Mascarenhas Caldeira, de 28 anos, foi detido pela PM

Um homem de 28 anos, identificado como Guilherme Mascarenhas Caldeira, assassinou com facadas a própria mãe, Marlene Mascarenhas Rodrigues, de 50 anos, na tarde desta sexta-feira (8), em pleno Dia Internacional das Mulheres, no Residencial Jaguari, em Americana.

O crime ocorreu após uma discussão na residência da família, na Rua Zequinha de Abreu, por volta das 16h50. A mulher morreu ainda no local.

Imóvel onde ocorreu o crime; no destaque, a vítima, de 50 anos – Foto: Divulgação e Reprodução

O autor do crime teria tentado fugir, mas foi acompanhado por familiares e vizinhos, que indicaram a localização do homem para a PM (Polícia Militar). Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Americana.

O sargento Sérgio Arruda, da PM, comentou sobre a ação dos policiais no caso. “Quando chegamos à residência, encontramos três testemunhas. Irmã, filho e nora da vítima. Eles mostraram onde estava o corpo. Encontramos a mulher caída de costas no chão, com muito sangramento”, afirmou.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda de acordo com o sargento, os familiares informaram que o autor do crime era Guilherme, que ao ser preso teria admitido aos policiais que assassinou a mãe.

“A própria família falou quem era o autor. Deu as características, inclusive nos forneceu uma foto. Iniciamos o patrulhamento e o localizamos segurando um facão. O outro filho da vítima foi atrás do suspeito para tirar satisfação. Ele confessou o crime, mas afirmou que foi em legítima defesa, pois a mãe foi pra cima dele”, afirmou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No boletim de ocorrência, é relatado que Guilherme teria entrado em discussão com a mãe e em algum momento, Marlene teria pegado uma faca. O autor do crime teria desarmado a mãe e depois esfaqueado ela. A vítima foi encontrada com duas perfurações nas costas e duas na altura do ombro.

Segundo apuração do LIBERAL, a mulher já tinha uma medida protetiva contra o filho, expedida em 2023, e tinha um processo em tramitação na 2ª Vara Criminal de Americana. A medida protetiva determinava que o autor deveria manter pelo menos 200 metros de distância da vítima.

Guilherme Mascarenhas Caldeira foi detido pela PM – Foto: Reprodução / Facebook

De acordo com a PM, não foi a primeira ocorrência atendida no local, uma vez que o Guilherme já tinha agredido a mãe.

Familiares confirmaram à reportagem que o rapaz era usuário de drogas e chegou a ir morar na Bahia tempos atrás, mas retornou para casa após a mãe permitir.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O corpo de Marlene passou por perícia do IC (Instituto de Criminalística) de Americana e foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

Por sua vez, Guilherme responderá por homicídio qualificado por recurso que dificulta a defesa e por feminicídio em descumprimento de medida protetiva. Ele será encaminhado até este sábado (9) para a Cadeia Pública de Sumaré.

*Colaborou Cristiani Azanha.