Nelinha Fortunato morre aos 92 anos

Integrante do Lions Clube de Americana desde 1959, Nelinha deixa três filhos, sete netos e oito bisnetos

Nelinha fazia parte do Lions Clube de Americana desde 1959 - Foto: /Arquivo da família/Divulgação

Faleceu no fim da manhã desta sexta-feira (23), a americanense Catarina Fortunato de Barros, mais conhecida como Nelinha. Ela tinha 92 anos e deixa três filhos (Tânia, Marcos e Kátia), sete netos e oito bisnetos.

Segundo informações da família, ela estava na casa de um dos filhos, quando passou mal e faleceu. A causa da morte, entretanto, não foi informada, já que a família aguarda o laudo do atestado de óbito.

“Minha avó cumpriu a missão dela. Cuidou muito da família, sempre foi amorosa conosco e com o próximo. Sempre muito religiosa, ajudou as pessoas e era muito querida” disse o neto, o ex-vereador de Americana Teo Feola.

Junto do esposo Raimundo Soares de Barros, também já falecido, Nelinha fez parte do Lions Clube de Americana e era considerada um dos membros mais antigas do clube.

“Ela foi um ícone dentro do Lions. Era uma grande escritora e sempre tinha intenção de ajudar e ensinar. Trabalhou voltada para a comunidade e aos amigos”, ressaltou José Eduardo Schneider, assessor da diretoria do Lions.

A família informou que o corpo de Nelinha será velado neste sábado (24), no Cemitério da Saudade, das 7h às 10h.