NEA é reinaugurado após reforma e recebe curso de férias em Americana

Prefeito destacou investimento de R$ 218 mil, com recursos vindos da venda de ingressos do próprio parque

Após reforma, o NEA (Núcleo de Educação Ambiental) foi reinaugurado nesta quarta-feira (10), no Parque Ecológico de Americana. A primeira atividade no espaço foi a abertura do curso “Feras de Férias no Zoo”, com a participação de 40 crianças de 8 a 12 anos.

De acordo com a prefeitura, até sexta-feira (12) o curso irá oferecer visitas monitoradas no Parque Ecológico, como nas dependências da cozinha, onde são preparados os alimentos dos animais, e no setor veterinário. Serão realizadas oficinas de educação ambiental, jogos e dinâmicas em grupo.

Prefeito Chico Sardelli reinaugura o NEA, no Parque Ecológico – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (2)

O prefeito Chico Sardelli (PV) destacou que o investimento foi de R$ 218 mil, provenientes da arrecadação da bilheteria do próprio parque. Foi a primeira grande reforma desde a inauguração do núcleo, que ocorreu em 1997. Foram feitas as trocas do telhado e do piso, manutenção da pintura e iluminação, além da construção de um novo quiosque no playground.

“A educação ambiental é fundamental para as próximas gerações. É uma aposta que estamos fazendo para que a natureza possa ser preservada no futuro. Preparamos o NEA para que seja um ponto de encontro para palestras e pesquisas que poderão ser realizadas no espaço”, enfatizou o prefeito.

Para o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL), presenciar o núcleo repleto de crianças que estão recebendo noções de meio ambiente é uma demonstração de que a administração está no rumo certo.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, diz que as ações de incentivo são prioridades na pasta. “Consideramos que a conscientização e a educação são o caminho. Nem sempre conseguimos mudar as antigas gerações, mas podemos tentar essa realização por meio das crianças”, disse.

Segundo ele, a atuação dos colaboradores foi importante para a conquista da primeira colocação no Programa Município VerdeAzul, iniciativa do governo estadual que visa promover o desenvolvimento sustentável por meio da implementação de políticas públicas estratégicas.