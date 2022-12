‘Natal Verdadeiro’ movimenta Mathiensen

No dia 22 de dezembro, um grupo de amigos do Mathiensen, em Americana, já tem compromisso agendado. A partir das 18h30, eles se encontrarão em frente à Sorveteria Skibarra de onde partirão para uma carreata que, seguindo os anos anteriores, deve durar em média duas horas.

Há oito edições, eles repetem a grande festa, levando sacolinhas surpresas, presentes e muito amor, para as ruas do próprio bairro, assim como para o Conjunto Vitória, Jardim dos Lírios e Cidade Jardim.

Voluntários do Natal Verdadeiro unidos pela missão de levar um pouco de alegria para as pessoas – Foto: Arquivo Pessoal

Acompanhados de Mamãe e Papai Noel, além de vários personagens de contos de fadas e histórias em quadrinhos, dezenas de voluntários da ação social “Natal Verdadeiro” cumprem a missão de levar uma mensagem de esperança e solidariedade para as famílias daquela região.

De volta ao passado. Presentes desde a primeira edição, a consultora Simone Jussani, de 28 anos, e o profissional de marketing, Flávio Mendonça, de 21, fazem parte da comissão composta por outros membros.

Curiosamente, quando a ação surgiu em 2015, Flávio ainda era um adolescente e, mesmo assim, participou ativamente. Por outro lado, Simone é irmã do jogador de futebol Diego Jussani, um dos idealizadores do projeto.

“Nós somos um grupo de amigos que estávamos conversando em uma roda, quando surgiu a vontade de fazer algo diferente para as crianças do bairro. Alguns de nós já fazíamos ações paralelas com entrega de cestas básicas, contudo, queríamos fazer algo que impactasse as pessoas. Como somos todos daqui, conhecemos bem a realidade da comunidade, então, já na primeira edição, em três dias conseguimos montar 2 mil sacolinhas surpresas e mil bolas. Quando terminamos a entrega, só tínhamos uma certeza: não podíamos deixar isso parar”, recorda Simone.

Mais novo na época, Flávio conta que se lembra de tudo e que sempre acreditou no potencial do grupo, por apostar na magia da intenção. O profissional de marketing também se recorda de como a ação apelidada primeiramente de Natal Solidário passou a se chamar Natal Verdadeiro.

“Já no segundo ano, pensamos: precisamos tornar isso um projeto. Sendo assim, como ele surgiu a partir da amizade verdadeira que tínhamos, de maneira espontânea e apenas com o objetivo de promover o espírito natalino, não poderíamos dar outro nome, afinal, essa é a verdadeira essência do Natal”, explica.

Agregando

Ao longo do tempo, eles seguiram animados e sempre agregando pessoas. Logo, se na primeira edição, o grupo começou com 10 amigos, hoje, apesar da comissão organizadora ser composta por apenas oito pessoas, a ação cresceu de tal forma que conta com a ajuda de vários bairros da cidade, totalizando em 2021, quase 90 voluntários no dia da entrega das doações.

“O mais engraçado é que tem gente que recebeu as primeiras doações e que hoje colabora. Isso é uma das coisas mais bonitas do projeto”, afirma Simone.

Aliás, como uma boa tradição natalina, a ideia do Natal Verdadeiro também já passa o legado. “Tem gente que vinha sozinho e que hoje já traz a esposa, os filhos, e as crianças adoram entregar os presentes, então, uma geração vai incentivando a outra”, afirmam os organizadores.

Razões para existir

A maior motivação do grupo é a alegria de poder fazer algo pelo próximo, somado ao fato de poder vislumbrar o brilho nos olhos de quem recebe as doações. Além disso, eles também consideram uma forma de fortalecer os laços de amizade.

“Esse também é um momento de celebração. Sabe aquela sensação de gratidão por mais um ano? É quando a gente tem um contato maior também, porque ao longo dos outros meses está todo mundo na correria e, ao chegar nessa época, a gente passa a se falar mais. É muito bonito ver as pessoas dedicando tempo para ajudar nas montagens e distribuição das sacolinhas”, afirma a organizadora, que também acaba cedendo o quintal da própria casa para o estoque e produção dos itens doados.

“A gente faz tudo aqui em casa. Aqui é o ponto de encontro e desembarque de tudo”, brinca.

Um das lições que eles tiram de tudo é o prazer de não perder o encantamento pelas pessoas e suas atitudes, como muito bem explica Simone.

“Falo que a gente perde o costume de admirar as pessoas que estão a nossa volta. O Natal Verdadeiro é uma forma que encontramos de olhar para o outro e de sentirmos orgulho pelo que cada um representa, pelas conquistas que cada um alcança. Quando a gente finaliza e faz nossa roda de oração, sentimos o quanto é gratificante termos uns aos outros”.

Expectativa x Realidade

Em 2021, o Natal Verdadeiro conseguiu o feito de distribuir 5 mil unidades de sacolinhas, contudo, esse ano a expectativa não é de superar, afinal, para eles, o importante e não deixar de fazer. “Estamos calculando passar das 3 mil sacolinhas, mas no fundo, esperamos que o número seja maior. Ainda assim, a gente não pensa no tamanho das doações, mas na continuidade”, refletem.

Para finalizar, ambos fazem questão de deixar um recado: “Toda ajuda é bem-vinda. Recebemos doces, brinquedos, doações em dinheiro. Tudo é revertido para a ação e até o dia 22 recebemos”. Quem quiser colaborar pode procurar o Instagram @natal_verdadeiro ou realizando doação no pix: gruponatalverdadeiro@gmail.com.