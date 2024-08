Natação Americana: o carro-chefe do esporte no município - O Liberal

Fabio Cremonez, coordenador da Natação Americana, orienta atletas durante treinamento - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Americana teve, por muito tempo, o Rio Branco e o basquete feminino sendo os carros-chefe do esporte do município, representando a cidade a nível estadual e nacional. Hoje, a principal equipe competitiva é a Natação Americana, que terminou o ano de 2023 sendo a 11ª melhor de todo o País.

Detentora de recordes nacionais, a equipe conta com cerca de 80 nadadores e tem o objetivo de trabalhar na formação de atletas para o cenário competitivo.

O maior caso de sucesso, até o momento, é Murilo Sartori, revelado pela Natação Americana e que já disputou duas edições dos Jogos Olímpicos – de Tóquio e Paris.

Murilo, inclusive, é dono de recordes brasileiros da época de Natação Americana que duram até hoje, nas categorias Infantil e Júnior. Apesar disso, no ano passado viu algumas de suas marcas serem superadas pelo conterrâneo Lucas Dé, que quebrou cinco recordes nacionais na categoria Infantil 1, no fim do ano passado.

“O grande sucesso da equipe vem, primeiro, da organização, comprometimento de pais, professores e atletas, e da cultura esportiva que estamos tentando colocar. Uma cultura esportiva de treinos diários, de comprometimento em busca de objetivos”, analisa o coordenador da Natação Americana, Fabio Cremonez.

Cremonez ressalta que o projeto busca formar os alunos para que eles possam chegar a universidades dos Estados Unidos – caso de Murilo Sartori e Vitor Sega. Além disso, entende que o trabalho é feito para impactar até mesmo aqueles que não seguirem na modalidade.

“Hoje a principal ambição da Natação Americana, primeiro, é formar cidadãos, esse é um grande desafio hoje da nossa sociedade, como diz o nosso lema ‘formar campeões’. Quando a gente fala formar campeões, não é só campeão através de uma medalha ou do campeonato, mas é um campeão na vida”, completou o coordenador.

O presidente da Natação Americana, Renato Sega, que está na gestão da equipe desde 2015, ressalta a credibilidade dos profissionais que fazem parte do projeto. Além disso, destaca a importância dos pais de alunos na manutenção das atividades.

“O que me chama bastante a atenção é a vontade e a capacidade do nosso ‘head coach’, o Fabio Cremonez, em querer colocar qualidade nos treinamentos, ensinar a verdadeira natação para as crianças. Quando a gente fala do esporte competitivo, a parte técnica é muito importante. Uma hora a falta dessa técnica vai dificultar a vida do atleta”, explicou Sega.

Apesar disso, nem tudo são flores. Tanto Sega quanto Cremonez ressaltam que a principal dificuldade encontrada pela Natação Americana diz respeito ao orçamento baixo.

Atualmente, os pais bancam cerca de 80% dos gastos da equipe, seja para manutenção ou para suprir custos de viagens e competições.

“Hoje talvez a maior dificuldade para manter as atividades seja o aspecto financeiro. O esporte em si é caro. A natação é uma modalidade que demanda muito. A gente tem muitas taxas federativas, todas as viagens. Cada idade tem um campeonato, tem Paulista, Brasileiro, há um custo muito grande para manter. Hoje a natação é um esporte elitizado”, disse Cremonez.

Apesar de ter o Centro Cívico cedido pela prefeitura, os custos das manutenções do dia a dia são arcados pela própria Natação Americana. Entre as despesas do espaço físico estão cloro, bombas, filtro, aquecedores e lonas.

“Gostaríamos de ter dinheiro para um centro de treinamento mais equipado, ter uma academia de musculação ao lado da piscina. A gente gostaria de ter trocas frequentes das raias que vão estragando e custa caro”, afirmou Sega.

“Apesar disso, temos um Centro Cívico à nossa disposição. Nós somos gratos à prefeitura, porque entra prefeito, sai prefeito e eles enxergam a importância e o trabalho sério que a gente faz”, completou o presidente da Natação Americana.

Para o futuro, a equipe busca ampliar os bons resultados nas competições estaduais e nacionais. Atualmente, a Natação Americana conta com promessas como Lucas Dé, Manuela Sega, Vitor Sega e Rafael Rocha. “Quem sabe em 2028 a gente tem outros nomes participando das Olimpíadas”, finalizou o coordenador Cremonez.

