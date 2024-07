‘Nasci de um estupro’: em Americana, influenciadora lamenta discussão ‘superficial’ sobre PL do aborto

Quem acompanha a influenciadora digital Mili Anjos, 40, nas redes sociais, pode não imaginar o impacto que um trauma tem na vida dela. Nascida fruto de um estupro, ela decidiu abrir sua origem ao público ao abordar o Projeto de Lei 1.904/2024, discutido na Câmara dos Deputados, que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples.

Descobrir a própria origem não foi fácil para Mili, que cresceu em Limeira sem saber a verdade sobre o pai, e hoje vive em Americana. Apenas aos 21 anos, ela soube da história e da dura realidade de ter vindo ao mundo por meio de um abuso e de ter o rosto do agressor de sua mãe. A sensação de ser uma constante lembrança desse ato marcou as relações familiares.

“Aos 15 anos, pedi de presente de aniversário a minha mãe que ela me contasse quem era meu pai, porque até então ela não havia contado nenhuma história a mim ou a quem era de fora. Então, ela me disse na época que teve um namorado, mas que se separaram antes de descobrir a gravidez”, contou Mili ao LIBERAL.

“Para encontrar o contato dele, precisamos recorrer a uma agenda telefônica antiga, onde havia o número de um primo dele que conhecia minha mãe. Esse primo intermediou o contato entre eles, e eu, minha mãe e meu pai nos encontramos na rodoviária de São Paulo. Foi nessa ocasião que minha mãe descobriu por meio dele que ele tinha dado um ‘remedinho’ pra ela. Mas eu não soube disso, ela deixou eu ter uma boa imagem dele. Anos depois, conversamos abertamente sobre o assunto e só então entendi que minha mãe foi estuprada”, detalhou.

A influenciadora Mili Anjos – Foto: Fabiano Chaves/Divulgação

Após mais de duas décadas de terapia, Mili disse ter entendido a dificuldade da mãe em lidar com o passado e como o estigma social agravou a situação. A mãe tinha apenas 20 anos, descobriu a gravidez aos seis meses e lutou para superar a vergonha e a culpa após ser expulsa de casa. Além disso, pensava ainda ser virgem.

“Eu sempre estava na casa de alguém para ser cuidada, já que minha mãe trabalhava muito [ela também foi cabeleireira]. Quando estávamos juntas, o tratamento que ela tinha em relação a mim e comparado com os meus irmãos [de 32 e 38 anos atualmente] era bem diferente. Ela queria que eu amadurecesse rápido, que entendesse que a vida era difícil, ainda que criança. Quando me via triste, chorando, frustrada, ela dizia que eu não ia morrer por isso, que não era grande coisa assim, que era algo bobo. Atualmente ela sente muita culpa sobre isso, mas entendo o quanto foi complicado lidar com tudo isso”, explica.

Mili diz ter, atualmente, uma relação de respeito e compreensão com a mãe. “Quando eu era adolescente, eu achava que meu genitor teria orgulho de mim ao me conhecer. Afinal, sempre fui estudiosa e acreditava que se eu fosse uma pessoa perfeita, que nunca deu preocupações e decepções, ele iria gostar de mim, me amar e me levar embora com ele. Eu queria que ele gostasse de mim. Tinha essa fantasia. Mas foi só um encontro com ele, aos 15 anos, coisa de duas horas. Hoje eu entendo o quanto ela foi forte e só tentou me proteger de toda a maldade e covardia”, pontua.

Falta de empatia

O PL 1904 visa proibir a interrupção de gravidez após a 22ª semana de gestação, mesmo em casos de estupro, se o feto for considerado viável. Mili, que foi descoberta exatamente em uma gravidez de 22 semanas, acredita que a proposta é profundamente inadequada.

Ela critica a falta de empatia e compreensão na discussão e afirma que a legislação não leva em conta a complexidade das situações enfrentadas por mulheres em circunstâncias extremas.

Discussão sobre moção de apoio a PL do aborto em Americana teve manifestações na câmara, em junho – Foto: Leonardo Matos/Liberal – 26-06-2024

“Essa discussão tem apenas um viés político e religioso. Virou um circo. Chamaram crianças para segurarem cartazes com a pergunta ‘você me mataria?’. Isso é uma discussão tão superficial. Não é algo sobre ser contra ou a favor do aborto”, destacou, em referência a manifestações que ocorreram em uma sessão da Câmara de Americana, em junho, que aprovou uma moção de apoio ao projeto federal.

O PL ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados. Para Mili, a discussão sobre o aborto não deve ser simplificada ou dirigida por uma perspectiva masculina que não compreende o impacto real da violência sexual na vida das mulheres.

“Esse PL não fala das mulheres que foram violentadas e que não têm consciência do que aconteceu, como as crianças que têm um abusador dentro de casa, dentro da família. Elas deveriam ser o principal foco. A minha mãe tinha 20 anos e demorou seis meses para entender. É um texto raso, ruim, mal escrito, superficial. Sou contra a forma que foi redigido, mas sou a favor da escolha da vida. Se eu pudesse escolher, escolheria pela felicidade da minha mãe”, concluiu.