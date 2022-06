Nardini pagou menos de 10% de dívida com ex-funcionários

Mais de cinco anos após ingressarem com ação na Justiça por dívidas trabalhistas, ex-funcionários das Indústrias Nardini, em Americana, receberam menos de 10% do valor ao qual têm direito, um total aproximado de R$ 121 milhões.

Em março deste ano, a Justiça determinou que R$ 10 milhões arrecadados no processo de recuperação da empresa fossem divididos entre os cerca de 600 ex-funcionários.

De acordo com a advogada que representa a maioria desses trabalhadores, Keyla Caligher Neme Gazal, não há previsão para um próximo pagamento. “Esses R$ 10 milhões foram liberados pela Justiça. Não foi porque a Nardini quis pagar. Para receber o restante, depende da arrecadação de mais dinheiro ou de vender o patrimônio, o que inclusive, já pedi”, declarou.

A advogada ingressou na Justiça contra a Nardini em 2016. No momento, ela aguarda decisão sobre um pedido de recuperação judicial envolvendo uma das empresas do grupo, a Allpresse, que pode frustrar o recebimento das dívidas trabalhistas.

No começo deste ano, a Allpresse entrou com um pedido de recuperação judicial em São Paulo e conseguiu o deferimento. Eles pediram ainda a inclusão de outras empresas do grupo e aguardam decisão do juiz. Mas, mesmo sem o deferimento da inclusão dessas empresas, o grupo fez outra solicitação, pedindo a inclusão da Nardini.

Se a Nardini conseguir a inclusão, ela voltará a ter controle sobre o patrimônio, juntamente com o administrador judicial. Com isso, a Justiça do Trabalho perderá o controle sobre os bens e recursos.

IMBRÓGLIO. Em outubro do ano passado, a Justiça do Trabalho determinou a penhora das indústrias e nomeou um interventor para acompanhar e fiscalizar o trabalho do administrador da empresa, Antonio Manuel Saldanha Pereira Lopes. O pedido de intervenção foi feito pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) e ex-funcionários da empresa.

Em dezembro, peritos concluíram o levantamento da atual situação econômica da Nardini, para execução de R$ 121 milhões em dívidas trabalhistas. O parecer, no entanto, é sigiloso.

O LIBERAL tentou contato com a advogada da empresa, Marcia Correia, mas não teve retorno. Já o MPT disse que não há novidades sobre o processo.