Nardini mantém a tradição de iluminação e presépio

Motoristas que passam pela Avenida Campos Salles, em Americana, na altura da Nardini, têm um motivo a mais para desacelerar ou estacionar o carro por ali. A empresa resgatou a tradição de muitos anos e montou novamente seu presépio de Natal. Desde que a decoração foi exposta, há cerca de duas semanas, todas as noites pessoas param no alambrado para ver de perto os enfeites.

Foto: Marcelo Rocha_O LIBERAL

A decoração de Natal na empresa começou a virar atração há cerca de 20 anos. Nos anos iniciais, todas as árvores no estacionamento dos dois prédios da empresa – administrativo e produção – recebiam milhares de lâmpadas que se acendiam nas noites de dezembro, tornando o Natal daquela região da cidade mais iluminado. Além das luzes enfeitando toda a extensão da Nardini, o presépio reproduzindo o nascimento de Jesus com peças em tamanho natural completava a decoração, reforçando o interesse do público.

Nos últimos anos, a decoração foi sendo reduzida e embora não seja mais a mesma, a empresa vem mantendo a tradição. “Só ficamos um ano sem montar”, diz a funcionária Jéssica Cardoso Barbosa. Com a desativação do prédio administrativo – produção e administração ficaram concentradas em apenas um –, as luzes não estão mais por toda a fachada. Elas foram mantidas apenas nas árvores mais próximas ao presépio.

Mesmo assim, o local continua sendo atração nesta época do ano, atraindo olhares de quem passa pela avenida. Além dos motoristas, moradores próximos aproveitam as noites quentes para passear e ver de perto a decoração. “Embora esteja um pouco mais simples, continua atraindo o interesse das pessoas”, diz a funcionária.

Segundo ela, neste ano o presépio foi exposto ao público no dia 18 de novembro e mesmo a empresa parando para férias coletivas neste final de ano, só retornando em janeiro, ele continuará sendo aceso todas as noites até o início do ano.