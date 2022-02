Nardini é condenada a pagar R$ 500 mil em ação milionária

A 1ª Vara do Trabalho de Americana condenou as Indústrias Nardini na última terça-feira, em primeira instância, a pagarem R$ 500 mil em uma ação civil pública na qual o MPT (Ministério Público do Trabalho) pedia R$ 10 milhões.

Trata-se de uma indenização por danos morais coletivos e prática de dumping social (descumprir obrigações trabalhistas com a intenção de aumentar os lucros).

O valor determinado pela Justiça equivale a 5% do que havia sido pedido pelo MPT. A condenação também vale para outras empresas, que, de acordo com a juíza Ana Paula Alvarenga Martins, compõem um grupo econômico com a Nardini.

“O grupo econômico não efetua o pagamento do FGTS, verbas rescisórias, 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e atrasa salários. As inúmeras reclamações trabalhistas ajuizadas em face do grupo econômico esbarram no artifício fraudulento da blindagem patrimonial”, diz a magistrada.

Ao justificar o valor, ela afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado e da capacidade econômica do ofensor e ofendido”.

A ação, movida pelo MPT em fevereiro em 2020, também solicitava uma intervenção judicial no grupo empresarial. Porém, na decisão, Ana Paula lembra que a Justiça já tinha aceitado esse pedido em outro processo, que reúne as execuções trabalhistas – até dezembro, conforme o LIBERAL noticiou à época, havia R$ 121 milhões em dívidas, relacionadas a 442 ex-funcionários.

A juíza ainda cita um esquema de sonegação de impostos entre as empresas do grupo, todas controladas pelo mesmo empresário.

Segundo a magistrada, diretamente ou em nome de terceiros, ele passou a usar as outras empresas para comercializar o que era produzido pela Nardini, de uma forma que o dinheiro “pudesse ser utilizado livremente por ele e demais envolvidos, sem o pagamento dos tributos nem das obrigações trabalhistas”.

Sem recurso

Apesar da redução do valor inicialmente solicitado para a indenização, o MPT comunicou que “não recorrerá da decisão, pois entende que a sentença atende aos pedidos feitos inicialmente quando do ajuizamento da ação”.

Também apontou que a principal preocupação do órgão “está direcionada ao pagamento dos créditos às pessoas diretamente lesadas pela empresa, no caso, os trabalhadores, apesar de entender a importância do caráter pedagógico imposto pela indenização por dumping social”.

Também procurada pela reportagem, a defesa da Nardini não se manifestou sobre o assunto.