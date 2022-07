Nardini alcança 114 anos e aposta em conciliações

Com nova direção, empresa tenta superar questões trabalhistas e foca em elevar produção

Considerada a empresa mais antiga em funcionamento em Americana, a Nardini completa hoje 114 anos. E com uma nova direção desde março de 2022, a aposta da indústria é pela conciliação das questões trabalhistas apresentadas à Justiça. Segundo o presidente da companhia, Renato Franchi, que retorna após seis anos, a direção conseguiu 98% de adesão em acordos nesse sentido.

Em dezembro de 2021, peritos concluíram o levantamento da situação econômica da Nardini, para execução de R$ 121 milhões somente em dívidas trabalhistas. Franchi afirma que o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está sendo pago, assim como demais impostos. “Em um primeiro momento, achamos ruim a intervenção da Justiça do Trabalho, mas hoje percebemos que foi muito importante, pois constatamos que a atuação foi amistosa, visto que, o objetivo é resolver as pendências”.

Renato Franchi reassume como presidente da Nardini depois de seis anos – Foto: Divulgação

“Sabemos da realidade da empresa e nosso objetivo, voltando ao seu comando, é buscar acordo, conciliação e entendimento. Uma empresa tão tradicional e importante como a Nardini precisa, ao mesmo tempo, buscar estes entendimentos e seguir na sua linha de produção de máquinas e equipamentos de primeira linha”, relata Franchi.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda de acordo com o novo presidente da Nardini, a produção vem sendo recuperada. “Em poucos meses já passamos da fabricação de 20 para 50 máquinas ao dia. A meta é chegar a 100. A maioria dos nossos clientes é nacional. Sofremos muito com a competição dos equipamentos chineses, mas estamos retomando”, disse.

CENÁRIO. Atualmente a Nardini possui 50 mil m² de área construída, no bairro Frezzarin. A empresa produz tornos convencionais e tornos CNC de barramento paralelo, e conta com 354 colaboradores, mas já chegou a ter mil.

De acordo com a nova direção, o objetivo é aumentar a produção e expandir a operação. “A situação após minha saída, há seis anos, ficou caótica, os problemas aumentaram drasticamente. Nossa meta é colocar tudo em dia e inserir a Nardini no lugar que ela sempre mereceu”, finaliza Franchi.