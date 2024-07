‘Não defini ainda’, diz Omar Najar, sobre candidatura a prefeito de Americana

Decisão deverá acontecer nas próximas semanas, já que as convenções partidárias começam no sábado; MDB faz convenção dia 3 de agosto

O empresário e ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) ainda não definiu se disputará as eleições municipais deste ano, que serão realizadas em 6 de outubro. A decisão deverá acontecer nas próximas semanas, já que o período das convenções partidárias, no qual os partidos “baterão o martelo” sobre os concorrentes do pleito, começará no próximo sábado (20) e seguirá até 5 de agosto.

Segundo Omar, que também é presidente do MDB no município, a sigla fará a sua convenção no dia 3 de agosto, às 8h, no diretório localizado no Jardim São Domingos.

“Ainda não está definido. Tenho conversado por aí. Nós vamos fazer a convenção, vamos conversar com os vereadores, ver as possibilidades. Vou conversar com o presidente do partido, mas por enquanto nada definido”, comentou o ex-prefeito, que ocupou o cargo máximo da Prefeitura de Americana de 2015 a 2020.

Atualmente, há quatro pré-candidatos para o cargo de prefeito na cidade: Chico Sardelli (PL), que tentará a reeleição; a ex-vereadora e sanitarista Maria Giovana Fortunato (PDT); o vereador Vagner Malheiros (Novo); e Adriano de Oliveira (Psol), que já foi candidato em 2020.

Ao LIBERAL, Omar se esquivou sobre a possibilidade de apoiar alguma das chapas caso não dispute o pleito. De acordo com o empresário, é preciso antes definir a sua situação.

“Sempre fui amigo do Chico, tenho amizade com a Giovana. Acho que cada um tem de se virar do jeito que pode, né? E mostrar o trabalho que fizeram e vão fazer, e é isso aí. Acho que é melhor eu ficar à parte dessa situação até eu definir se vou ser ou não vou ser [candidato a prefeito]”, afirmou.