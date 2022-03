Na SP-304, carro capota após motorista tentar pegar chapéu

Motorista teve apenas ferimentos leves e nenhum outro veículo foi atingido; acidente aconteceu na altura do km 126

Carro capotou diversas vezes e ficou tombado no canteiro central – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Um carro capotou na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do km 126, em Americana, sentido capital, deixou um homem levemente ferido e causou congestionamento na tarde deste domingo (6).

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), o motorista disse que o acidente foi provocado após ele perder o controle da direção ao tentar pegar um chapéu que estava dentro do veículo. O carro, então, capotou por diversas vezes e ficou tombado no canteiro central.

Nenhum outro veículo foi atingido e o motorista não sofreu ferimentos graves. Ele foi encaminhado ao Hospital São Francisco, de Americana.

A via teve uma faixa interditada durante o resgaste, que contou sete bombeiros e três viaturas da polícia. Por volta das 15h40, o carro foi removido do local e a faixa liberada. O trânsito voltou a fluir normalmente.