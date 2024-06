A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) confirmou que 88 presos não voltaram para as unidades prisionais da RPT (Região do Polo Têxtil) na última saída temporária, que terminou na segunda-feira (17). No total, 2 mil detentos que cumpriam pena em regime semiaberto deixaram os presídios, no último dia 11.

A pasta enfatizou que o Poder Judiciário é o responsável pelas concessões das saídas O benefício é previsto na Lei de Execução Penal. Nos três presídios de Hortolândia, 1.924 reeducandos saíram e 87 não retornaram. No CR (Centro de Ressocialização), 76 deixaram a unidade e um não voltou.

No CDP (Centro de Detenção Penitenciária) de Americana não houve saída temporária, pois a população carcerária cumpre pena em regime fechado e um dos quesitos para a concessão é que o detento já esteja em semiaberto.

Os presos que não retornaram passam a ser considerados foragidos da Justiça e perdem automaticamente o benefício do regime semiaberto, ou seja, quando recapturados, voltam ao regime fechado.

As próximas saídas temporárias estão programadas de 17 a 23 de setembro, e de 23 de dezembro a 3 de janeiro de 2025.