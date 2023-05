Na região, ocorrências de roubos e furtos de celulares quase dobraram em 2022

O furto e roubo de celulares na RPT (Região do Polo Têxtil) mais que dobrou no ano passado na comparação com o período anterior. Enquanto que a quantidade de aparelhos furtados saltou de 637 para 1.099, uma alta de 72%, o número de roubos subiu de 709 para 1.185, um crescimento de 67%.

Os dados constam em um levantamento realizado pela Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) a partir da compilação de boletins de ocorrência registrados pela SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública).

Sumaré está entre as dez cidades do Estado com mais roubos de celulares – Foto: Imagem de Pexels por Pixabay

Na pesquisa, Sumaré, que tem aproximadamente 286,2 mil habitantes, aparece entre as dez cidades do Estado de São Paulo que mais tiveram roubos de celulares no ano passado, ficando à frente, inclusive, de municípios populosos como São José do Rio Preto, que tem cerca de 464,9 mil moradores.

Na região, todos os municípios registraram alta nos crimes, mas Santa Bárbara d’Oeste foi a que teve menor elevação nos índices de furtos e roubos de celulares.

Mestre em Ciências Policiais, o coronel da reserva da PM (Polícia Militar), Rogério Nascimento Takiuchi afirma que a volta à normalidade após a pandemia reflete diretamente nos índices criminais, uma vez que as pessoas voltaram a circular nas ruas e os criminosos retornaram a prática de roubos e furtos.

Outro fator que contribui para o aumento desses crimes, segundo o coronel, é que por existir uma grande quantidade de aparelhos, por pessoa, existe grande procura por reparos e peças, o que faz com que quadrilhas especializadas em receptação e venda atuem neste tipo de delito.

Em Americana, a quantidade de furtos quase triplicou entre os anos de 2021 e 2022, passando de 133 para 368. Quanto aos roubos, o aumento foi de 73%, saindo de 100 para 173 casos no período. Na cidade de Sumaré, os furtos saltaram 68% – de 244 para 410 – e os roubos, 61% – de 349 para 565.

Comandante interino do 48º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em Sumaré, o tenente Caio Vinícius Monteiro Battistella afirma que o roubo de celular é muito comum devido ao fato de que, atualmente, quase todas as pessoas carregam um aparelho, sendo que na maioria das vezes ele é levado quando ocorre um assalto à residência ou furto de veículos, por exemplo.

O tenente destaca que o policiamento ostensivo é realizado dia e noite, mas que a colaboração da sociedade é de extrema importância ao não adquirir celulares sem procedência.

“Os criminosos roubam ou furtam para comercializar, ou seja, quem compra esses aparelhos acaba colaborando com a prática desses delitos, lembrando que a receptação também é crime. E se não houver compradores desses aparelhos ilícitos consequentemente esse tipo de delito tende a diminuir”, diz.

De acordo com o levantamento da Fecap, ao todo, no ano passado, foram registrados 65.704 boletins de ocorrência de roubo de celulares no Estado de São Paulo, 34,8% a mais que em 2021 quando foram contabilizados 48.740 casos. A capital paulista lidera o ranking seguida dos municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo, Diadema, Campinas, Santo André, Osasco, Itaquaquecetuba, Jundiaí e Sumaré.

Em nota, a Polícia Civil de Sumaré informa que está ciente do aumento dos roubos de celulares na cidade e intensificou a fiscalização nas lojas que revendem aparelhos, visando a identificação de possíveis receptadores, principal destino dos objetos roubados e furtados. Neste ano, 12 criminosos foram presos em flagrante por estes crimes na região de Americana.

Com relação aos furtos, a pesquisa mostra um crescimento de 54,6% na quantidade de ocorrências, saltando de 51.115 em 2022 para 33.083 no período anterior. Nenhum dos municípios da região consta na lista das cidades que mais registraram esse tipo de crime.