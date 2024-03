Na luta contra o câncer de mama, jovens têm caminhos cruzados em Americana e ‘viralizam’ no TikTok

Júlia estampou sua conquista no vidro do carro - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Foi na parada do semáforo do cruzamento da Avenida Campos Salles com a Rua José de Alencar, no Jardim Girassol, em Americana, que o caminho da ponta-grossense Kevellen Laiz da Rosa Matias, de 28 anos, cruzou com o de Júlia Carbonari, 24. O encontro, que ocorreu no último dia 19, tem emocionado a internet na última semana.

Esse entrelaço de histórias viralizou no TikTok com um vídeo que já superou 340 mil visualizações. A filmagem mostra o carro de Júlia com bexigas rosas e a frase “minha última quimio” em uma passeata de comemoração.

Quando o veículo faz a parada no semáforo, um segundo carro entra em cena, o de Laiz, que joga os braços para fora comemorando o fim do tratamento da desconhecida e logo se emociona. A ponta-grossense, usando máscara, pulseira hospitalar e de cabelos raspados, viu ali uma possibilidade para a sua própria luta contra o câncer.

Laiz está em tratamento contra um carcinoma mamário invasivo, grau histológico 2, diagnosticado no fim de 2023. A doença foi descoberta após ela perceber dois nódulos no seio durante o autoexame, quando ainda morava em Ponta Grossa – hoje reside em Americana.

Laiz pediu uma luz e acabou encontrando a vitória de Júlia em seu caminho – Foto: Lígia Fotografia Feminina e Familiar

O tratamento começou em janeiro deste ano e o encontro com a vitória de Júlia aconteceu num momento em que Laiz tinha pedido um sinal a Deus, após ter saído de uma sessão de quimioterapia. “Nessa quimio em específico eu tinha sentido muita dor e nunca tinha acontecido de eu sentir tanta dor quanto senti”, contou.

“No momento em que eu comecei a passar mal durante a quimio, orei muito e pedi que Deus me desse força”, disse. “Tem momento em que você sente a dúvida: ‘Será que vou dar conta? Será que vou suportar passar por tudo isso? Será que vou sair viva?’ […] Eu pedi uma luz.”

A ponta-grossense tinha alcançado a metade do protocolo de sessões de quimioterapia naquele dia, que serão seis no total. Essa sessão, no entanto, deveria ter acontecido no dia 12 de março, mas Laiz ficou doente e precisou adiar para o dia 19, outro ponto que a desanimou, já que o tratamento aumentaria em uma semana.

Durante a volta para casa, após a sessão, o motorista de aplicativo tomou um caminho que não era habitual: ao invés de pegar a rodovia, ele foi por dentro da cidade. No meio do trajeto estava acontecendo a passeata da Júlia, e Laiz se emocionou.

“O primeiro motivo que me gerou uma emoção muito grande foi porque naquele momento eu senti que Deus tinha falado comigo, é como se ele tivesse falado: ‘Filha, olha aqui, eu curei ela, eu coloquei minha mão sobre ela e vou fazer a mesma coisa por você, não se preocupa’”, relatou.

O outro ponto de emoção foi ver a vitória da outra. “É uma alegria genuína. Através da história de superação dessas pessoas, no caso da Ju, você consegue vivificar sua esperança.”

Júlia tinha terminado as 12 sessões de quimioterapia naquele dia. A luta dela também é contra um câncer de mama, descoberto aos 23 anos. A passeata de comemoração foi uma surpresa para ela e arrancou sorrisos, buzinas e palavras de fé por onde passava, até que a alegria de Laiz surgiu em meio a tantas outras.

“Não sabia o que fazia, tinha vontade de descer do carro, dar um abraço nela, mas estava trânsito e o sinal prestes a abrir. Então com gestos e sorrisos tentei abraçá-la e dizer que ela também irá vencer, e as lágrimas escorreram no rosto”, contou.

Depois de uma amiga registrar o momento e postar o vídeo, Laiz e Júlia fizeram contato e puderam compartilhar suas histórias. “Concluo que Deus me deu mais uma amiga e o que mais desejo a todas as pessoas que enfrentam essa doença é cura e libertação”, disse Júlia.