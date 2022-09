Na Justiça, prefeitura cobra devolução de valor investido em 12 respiradores

A Prefeitura de Americana cobra, na Justiça, a devolução dos R$ 500,4 mil gastos com os 12 respiradores comprados em 2021 para tratamento de pacientes com Covid-19 no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Os aparelhos teriam apresentado problema e tiveram o uso proibido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A administração entrou com processo, na última segunda, contra a Avante Comércio Atacadista de Instrumentos Hospitalares, empresa da qual havia comprado os respiradores em abril do ano passado.

Na ação, o Executivo diz ter sido impedido de usá-los por dois motivos. Primeiro, houve constatação de mau funcionamento, condição apontada por servidores da área da saúde e por um laudo técnico preliminar expedido por um engenheiro clínico.

Equipamentos foram comprados em abril de 2021 com recurso do Poder Legislativo – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Depois, a Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, fabricação e utilização de todos os respiradores Ventimed, que é a marca dos equipamentos adquiridos. A agência tomou essa medida após constatar que a fabricação estava em desacordo com os requisitos legais de segurança e qualidade.

O MP (Ministério Público) do Estado e a Secretaria Municipal de Saúde também abriram investigação sobre a situação dos aparelhos, que acabaram lacrados.

Ao LIBERAL, em nota, a secretaria comunicou que, “após análise da perícia do engenheiro clínico contratado pela prefeitura, identificou-se que as especificações técnicas do equipamento, registradas pela empresa na Anvisa, estavam em desacordo com o que o mesmo apresentou na prática”. “Desta forma, a administração municipal imediatamente tomou as providências necessárias e ingressou com a ação judicial”, acrescentou.

No processo, em trâmite na 4ª Vara Cível de Americana, a prefeitura pede a restituição dos R$ 500,4 mil acrescidos de correção monetária e juros. O Executivo havia comprado os respiradores com recurso do Poder Legislativo.

Procurado pela reportagem, o advogado da Avante, Cristiano Jatobá, afirmou que vai aguardar a intimação oficial da Justiça para apresentação de defesa ou manifestação na via judicial. Trata-se de uma empresa de Pernambuco.

PROBLEMA. Quando os servidores denunciaram mau funcionamento, o apontamento era que os respiradores só podiam ser usados em situações emergenciais ou de admissão, mas que não eram adequados para o tratamento de pacientes com alta complexidade, como são os casos de Covid-19.

Isso porque os aparelhos não possuíam parâmetros precisos e apresentavam inconstância e subjetividade em dados, informações importantes para os profissionais fornecerem o tratamento adequado.

No ano passado, uma comissão interna do hospital chegou a apurar se havia os problemas com os respiradores teriam colaborado para a morte de 13 pacientes que os utilizaram, mas não houve conclusão que apontasse tal relação.