Portal do LIBERAL bate novo recorde de audiência

O portal de notícias do LIBERAL alcançou em fevereiro o maior número de páginas visualizadas de sua história. No total, os 28 dias do mês passado registraram 4 milhões de visualizações.

Mesmo com três dias a menos, a audiência de fevereiro no site superou o mês de janeiro, segundo com mais páginas vistas na história do site – 3,7 milhões. Os dados são da plataforma Google Analytics.

Para o editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle, os números refletem o trabalho da equipe de jornalistas em uma redação cada vez mais integrada sob o conceito de jornalismo multimídia.

“Há anos o LIBERAL investe em conteúdo multiplataforma. Temos nosso carro-chefe, que é a edição impressa, mas nosso desempenho tem sido o mesmo em outros segmentos, como no digital, com o portal de notícias e as redes sociais, e nas rádios, a Você AM 580 e a 94.7 FM”, explica.

Foto: Arquivo / O Liberal

Em fevereiro, o site do LIBERAL teve acessos de 750 mil usuários únicos. A plataforma do Google contabilizou ainda 1,4 milhão de sessões – cada vez que um usuário fica por um período no site do jornal. Os dois números são recordes para o site.

Os acessos ao portal do LIBERAL vieram principalmente de cidades como Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Campinas e São Paulo, a maioria por meio dos celulares. Por conta deste novo perfil de leitor, o LIBERAL lançou, em 2017, aplicativos que dão acesso direto ao portal, às edições virtuais do jornal e às rádios.

“Somos referência na produção de conteúdo regional. As pessoas entram no LIBERAL para saber as notícias da cidade dela, daqui da região. Mas também servimos de fonte de informação para o usuário que queira se atualizar com o noticiário nacional ou em assuntos temáticos, como arquitetura e saúde”, comenta o editor-executivo.