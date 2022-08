Na Acia, industriais reclamam da falta de qualificação profissional

A falta de qualificação e as dificuldades na contratação de mão de obra foram os assuntos mais discutidos durante reunião na noite desta terça-feira, na sede da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). O encontro teve cerca de 30 representantes das indústrias da cidade.

Para o consultor do Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e região), Adão Evaldo de Moura Souza, a parte produtiva sofre com a falta de interesse das pessoas mais novas, que tendem a escolher atuação na área de tecnologia.

“Na área têxtil, por exemplo, temos dificuldades em encontrar o tecelão, urdidor, tintureiro entre outros. Na área de metal mecânica, a dificuldade é para encontrar o torneiro mecânico”, explica.

Encontro contou com cerca de 30 representantes da indústria – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Já o diretor comercial de uma metalúrgica, Luís Antonio Pereira, diz que a redução da carga tributária pode facilitar o investimento dos empresários, elevar a geração de emprego, aumentar faturamento e arrecadação.

“Hoje a carga tributária do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em São Paulo é de 18% na área de indústria. Temos que recolher o imposto à vista, mesmo que seja faturado em até 90 dias. Em nosso segmento de aço, muitas empresas estão migrando para o Rio de Janeiro e Minas Gerais que têm mais atrativos.”

O presidente da Acia, Marcelo Fernandes, afirma que todas as propostas apresentadas serão analisadas. “A proposta foi fazer a aproximação para entender as necessidades e assim desenvolver as ações em conjunto”, enfatiza.