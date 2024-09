Mutirão reúne 107 pacientes no Núcleo de Especialidades de Americana

Um mutirão de consultas médicas reuniu 107 pacientes no novo Núcleo de Especialidades de Americana, no último sábado (14).

A Secretaria Municipal de Saúde realizou 23 consultas de oftalmologia, seis de fonoaudiologia, 15 de ortopedia, 27 de pneumologia e 36 de gastroenterologia.

Movimentação no mutirão do último sábado, no Núcleo de Especialidades de Americana – Foto: Divulgação

Os procedimentos são contratados junto ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas). As informações foram divulgadas pela prefeitura nesta segunda-feira (16), ao LIBERAL.

Segundo a administração, desde fevereiro deste ano, a Secretaria de Saúde já promoveu 3.596 consultas com médicos especialistas por meio de mutirões realizados aos fins de semana no Núcleo de Especialidades, que agora fica num prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Nesse período, houve 269 consultas de cardiologia, 205 de urologia, 385 de gastroenterologia, 110 de cirurgia geral, 544 de endocrinologia, 448 de ortopedia, 402 de pediatria, 388 de otorrinolaringologia, 365 de oftalmologia, 32 de fonoaudiologia, 292 de neurologia e 156 de pneumologia.

A demanda é dinâmica, pois ao mesmo tempo em que muitos pacientes são atendidos, outros entram no sistema de agendamento. O mutirão tem possibilitado maior agilidade nesse processo”, disse o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A próxima edição do mutirão será no dia 28 de setembro, no Núcleo de Especialidades. O atendimento ocorre sob agendamento com os pacientes, feito pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde.