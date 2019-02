Mutirão recupera área de lazer no Jardim São Bento

O mutirão de limpeza e manutenção realizado pela Prefeitura de Hortolândia na lagoa do Jardim São Bento continua. O prefeito Angelo Perugini acompanhou na manhã desta quinta-feira (21) os trabalhos que têm o objetivo recuperar a principal área de lazer do bairro. A poda do mato no entorno do espelho d’água e no galho das árvores foi intensificada, mostrando um novo “cartão de visita” aos frequentadores.

Além disso, os bancos recebem conserto, manutenção ou a troca das madeiras que servem como assento. O playground tem a instalação de quatro balanços, nova manutenção e pintura dos brinquedos que já existem ali. A pintura também acontece nos corrimãos da passagem de pedestres sobre a lagoa. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A calçada ganha pintura e manutenção, serviço que acontece paralelamente no chão da academia ao ar livre. Equipes da prefeitura permanecem no local realizando as melhorias para que o espaço volte a ter conforto e a população possa usar com segurança a área de lazer.

Também no Jardim São Bento, a prefeitura constrói uma quadra de areia com 16 metros de comprimento e oito de largura, ao lado de uma praça que receberá o plantio de grama, localizada entre as ruas Grande Otelo e Elizeth Cardoso, também ao lado da lagoa. No mesmo local, é realizada a reforma de um campo.

De acordo com o Departamento de Serviços Urbanos, a quadra terá hastes que sustentarão a rede para a prática de vôlei e futevôlei. No gramado, os cuidados são reforçados e, além da limpeza, mais uma trave foi instalada. As duas traves também ganham pintura na cor azul, embelezando o espaço das partidas de futebol.

Um alambrado é instalado em uma parte do campo e também será pintado de azul. O objetivo é garantir mais segurança aos pedestres, motoristas e utilizadores do campo, evitando que a bola saia do espaço e atinja quem estiver de passagem.

A Prefeitura pede a colaboração da população para não descartar irregularmente lixo e entulho nas vias e espaços públicos da cidade. Esta ação é crime ambiental e o infrator ainda pode receber multa. Os valores variam de R$ 160,43 a R$ 32.068,00 e denúncias podem ser feitas por meio do WhatsApp (19) 99976-1840.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.