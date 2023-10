Mutirão para doação de cabelo ocorre nesta sexta, em Americana

O AmorSaúde e o Instituto Embelleze realizam nesta sexta-feira (27) um mutirão para doação de cabelo às mulheres que realizam tratamento contra o câncer de mama.

A ação acontece na sede do instituto, no Centro de Americana, das 9h30 às 17h. Os cortes de cabelo serão gratuitos e não há necessidade de agendamento.

A intenção da campanha é colaborar para que as mulheres possam enfrentar o tratamento sem que a autoestima seja abalada. Serão beneficiadas com a doação aquelas que são apoiadas por instituições que auxiliam pessoas com câncer.

O trabalho será feito por profissionais do Embelleze. Para participar da ação e doar madeixas, as pessoas interessadas devem ter ao menos 10 cm de cabelo disponível para corte, podendo ter tinta ou demais tipos de química.

Ao chegar no instituto, basta se dirigir à recepção, que indicará o local do corte. Na hora da doação, o cabelo deve estar limpo e seco, para que os cabeleireiros possam realizar o trabalho de corte e coleta.

O mutirão conta, ainda, com o apoio do Cartão de Todos. O Instituto Embelleze fica na Rua Doze de Novembro, 257, no Centro.

