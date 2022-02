Mutirão em Americana irá realizar 2.136 consultas em fevereiro

Neste mês, as consultas serão ampliadas para as especialidades de neurologia, neurocirurgia, proctologia e gastroenterologia

A Secretaria de Saúde de Americana pretende realizar 2.136 consultas neste mês, por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas-Norte). A informação foi repassada pela prefeitura nesta quinta (3).

Iniciado em 20 de novembro do ano passado, o consórcio prevê a contratação de procedimentos para atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde). De lá para cá, o programa realizou 2.532 consultas com cardiologista, dermatologista, oftalmologista, urologista e psiquiatra.

Neste mês, as consultas serão ampliadas para as especialidades de neurologia, neurocirurgia, proctologia e gastroenterologia.

Os atendimentos são realizados em estabelecimentos da rede pública municipal, principalmente no Núcleo de Especialidades, mas também em UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

As consultas são realizadas respeitando a fila existente e por meio de agendamentos promovidos pela Saúde. No final do ano passado, o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira afirmou que Americana tinha uma demanda reprimida de 31 mil atendimentos desde 2016.

Nesta quinta-feira, no entanto, ele disse que esse número é considerado irreal. “Há demandas que já existem há muito tempo e cujo paciente já providenciou a consulta de outra forma, ou não tem mais interesse. Vamos contatar diretamente cada um desses pacientes e apurar a atual realidade”, explicou.

Em fevereiro, estão previstas 408 consultas com cardiologista, 673 com dermatologista, 240 com oftalmologista, 340 com urologista, 80 com psiquiatra, 25 com neurologista, outras 240 com neurologista e neurocirurgião e 130 com proctologista e gastroenterologista.