Mutirão em Americana faz 397 exames de papanicolau

Ação integra programação especial de março por conta do Dia Internacional da Mulher

UBS do São Vito foi uma das unidades com maior procura - Foto: Divulgação

O mutirão de exames promovido pela Secretaria de Saúde de Americana realizou 397 exames de papanicolau neste sábado (18), em dez unidades. Também foram feitos 275 pedidos de mamografias ao longo dos atendimentos.

O papanicolau é um exame preventivo ao câncer do colo do útero, e o mutirão integra a programação especial de março por conta do Dia Internacional da Mulher.

A maior procura foi registrada nas unidades de saúde da Praia Azul (67), São Vito (54), Antônio Zanaga (53), Vila Mathiensen (53) e Parque Gramado (51). Também participaram do mutirão os postos que ficam nos bairros Vila Gallo, Parque da Liberdade, São Domingos, Parque das Nações e Jardim Alvorada.

“A procura ficou além das nossas expectativas. O mutirão ao sábado acaba sendo uma oportunidade para as mulheres que não conseguem fazer o exame durante a semana”, explicou a coordenadora da Atenção Básica, Eliana Vilas Boas.

“O município já oferece os exames, que são agendados na rotina das unidades, porém, durante o mês da mulher nós ampliamos essa oferta”, comentou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira também atribuiu a alta procura a um reflexo das dificuldades que muitas mulheres têm para acessar os serviços de saúde durante a semana. “É preciso considerar que muitas mulheres só dispõem do sábado para buscar algum serviço de saúde. Isto acontece por razões diversas, sendo o expediente de trabalho durante a semana uma das principais”, considera o chefe da pasta.

