Mutirão de limpeza segue no Pq. da Liberdade

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana prossegue com o mutirão de limpeza na região do Parque da Liberdade. A limpeza, iniciada na segunda quinzena do mês de outubro, já foi executada na Rua Serra do Mar e em outras áreas públicas.

A partir da próxima semana, as equipes de volumosos e de cata-treco da Sosu irão retirar das calçadas móveis e materiais inservíveis, que deverão ser colocados pelos moradores para descarte. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Após a limpeza e retirada dos materiais, aos moradores e a população em geral devem manter as áreas limpas. O descarte irregular de lixo em áreas públicas e terrenos é passível de multa. A conscientização das pessoas é muito importante para preservação do meio ambiente e para evitar proliferação de ratos, baratas, mosquitos da dengue, escorpiões, entre outros, que podem acabar causando riscos à saúde.

O município disponibiliza ecopontos para o descarte correto de materiais inservíveis. As unidades estão localizadas no Parque Universitário (Avenida Gioconda Cibin), Jardim dos Lírios (Rua Seriemas, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, esquina com Rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209) e na Praia Azul (Rua dos Pinhais, 61, esquina com Rua Pantanal).

Os ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, aos sábados, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. Cada morador pode descartar diariamente um metro cúbico de material.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.