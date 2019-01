Mutirão de limpeza começa na região do São Manoel

A partir desta segunda-feira (21), terá início o mutirão de limpeza na região dos bairros São Manoel, Cariobinha, Cordenonsi, Vila Bertini e São Vito. O trabalho visa recolher materiais inservíveis nas casas, limpar áreas públicas e conscientizar moradores sobre a necessidade de manter os locais livres de sujeira e entulho, promovendo o bem-estar e a prevenção de doenças.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Por meio do mutirão, o trabalho de limpeza é intensificado na cidade com a realização de uma força-tarefa envolvendo equipes da Unidade de Limpeza Pública, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), caminhões, máquinas e divulgação sobre como fazer o descarte correto de materiais inservíveis nos ecopontos do município.

“A conscientização junto à população é permanente, pois buscamos combater a prática do descarte irregular na cidade. Desta vez, o mutirão irá atingir toda a região do São Manoel e, em breve, estaremos abrindo um ecoponto no bairro Nova Carioba para que os moradores possam depositar os materiais no local”, explicou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Atualmente, a cidade conta com ecopontos nas regiões do Jardim dos Lírios (Rua Siriemas, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, esquina com rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209) e Praia Azul (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal). Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, e domingo, das 8 às 12 horas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.