Mutirão de limpeza chega ao Cariobinha

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) iniciou nesta segunda-feira (21) o mutirão de limpeza na região do bairro São Manoel. O primeiro bairro atendido foi o Cordenonsi e, nesta terça-feira (22), os trabalhos seguem no Cariobinha.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O trabalho visa recolher materiais inservíveis nas casas, limpar áreas públicas e conscientizar os munícipes sobre a necessidade de manter os locais livres de sujeira e entulho, promovendo o bem-estar e a prevenção de doenças. Os moradores do bairro Cariobinha podem colocar os materiais na calçada para serem recolhidos a partir das 7 horas.

Os serviços do mutirão seguem na região do São Manoel até a próxima semana, atendendo ainda Vila Bertini, São Vito e adjacências. A Prefeitura de Americana ressalta que o descarte de materiais inservíveis e móveis deve ser feito sempre nos ecopontos e apenas podem ser deixados na calçada quando o bairro está recebendo o mutirão.

Atualmente, a cidade conta com ecopontos nas regiões do Jardim dos Lírios (Rua Siriemas, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, esquina com rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209) e Praia Azul (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal).

Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, e domingo, das 8 às 12 horas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.