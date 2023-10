Mutirão de castração tem cadastramento esgotado já no primeiro dia

Logo no primeiro dia, o mutirão de castração e microchipagem para cães e gatos na Cidade Jardim, em Americana, teve o cadastramento esgotado.

De acordo com a prefeitura, a previsão era de 310 animais atendidos na ação, que duraria até sexta-feira (6), na Praça Oscar Ignácio de Souza.

Prefeitura disse que previsão era atender 310 animais na ação – Foto: Amauri de Souza/Prefeitura de Americana

O serviço é disponibilizado pelo município por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Com o esgotamento da ação, interessados deverão se cadastrar para a próxima etapa do “Castra Móvel”, em novembro, na Praia Azul, nos telefones (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344.

A castração gratuita é feita em animais que possuem entre quatro meses e oito anos.

Os tutores, por sua vez, precisam ser maiores de 18 anos e residir em Americana, já que no dia da castração é exigido comprovante de endereço.

“A procura foi grande e as vagas que oferecemos foram todas preenchidas, mas a população poderá realizar o cadastramento de sua cadela ou gata para o próximo mutirão, que vai acontecer em novembro”, explicou a médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

O mutirão foi possibilitado por meio de recurso estadual, obtido por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Bruno Ganem (Podemos), no valor de R$ 249.916,16, assim como do ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), de R$ 70 mil.

O recurso foi intermediado pelos vereadores Lucas Leoncine (PSDB), Fernando da Farmácia (PTB) e Vagner Malheiros (PSDB).

