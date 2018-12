Muro tem trinca após manutenção do DAE

Uma trinca apareceu na parede de uma dedetizadora e desentupidora na Rua das Tulipas, no Jardim São Pedro, em Americana. O defeito surgiu após o DAE (Departamento de Água e Esgoto) realizar um conserto de um vazamento de água no mesmo endereço. Outros quatro vizinhos também tiveram o mesmo problema de acordo com moradores.

Foto: Divulgação

O gerente financeiro Alexandre da Silva Josué, que trabalha na dedetizadora que teve a garagem afetada pelo problema, relatou que funcionários da autarquia estiveram no local na segunda-feira para consertar um vazamento e, desde que foram embora, as trincas apareceram.

“Na casa da vizinha, o portão não está fechando direito por causa da rachadura. Aqui é onde foi mais afetado. O reboco da parede está caindo aos poucos”, explicou o gerente. A empresa precisou deixar os veículos na rua, porque não tiveram informações do engenheiro do DAE se havia risco de queda do muro.

O DAE informou por meio de sua assessoria de imprensa que encaminhou um funcionário ao local. Explicou também que o interessado precisa entrar em contato com o setor de protocolo para fazer o procedimento de ressarcimento de danos.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.