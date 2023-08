‘Muralha digital’ da Gama cerca 70% de Americana

Videomonitoramento ajuda no combate a crimes e em apurações

Com câmeras inteligentes, a “muralha digital” administrada pela Gama (Guarda Municipal de Americana) cerca aproximadamente 70% de Americana, com equipamentos localizados em pontos estratégicos da cidade.

Sendo assim, os agentes monitoram fachadas de estabelecimentos, prédios públicos e o trânsito da cidade 24 horas por dia.

As placas dos carros que apresentem queixa de furtos e roubos são identificadas a partir do reconhecimento de caracteres. Então, isso aciona um alarme nos tablets da corporação.

Coordenador de planejamento, Wendeo mostra sistema de câmeras

O coordenador de planejamento da Gama, José Wendeo Nascimento Santos, explica que o investimento nos equipamentos foi uma prioridade na gestão atual. “A previsão é que, nos próximos anos, as câmeras atinjam 100% do município”, afirma.

Segundo ele, todos os veículos, independente das características, são registrados quando passam por uma câmera. A ferramenta tem auxiliado, por exemplo, na localização de foragidos da Justiça.

Como o sistema é integrado a uma plataforma do Ministério da Justiça, caso um automóvel que seja procurado passe por uma das câmeras, é acionado um alarme direcionados aos guardas, que irão providenciar a abordagem.

“Independente de Americana estar integrada em uma região conurbada, nossa missão é que os criminosos não passem por aqui. Se entrarem, não irão sair, e, se saírem, nós iremos atrás”, enfatiza Wendeo.

Além de contarem com a tecnologia, as informações entre as guardas municipais da região estão interligadas.

A Gama ainda compartilha as informações com os outros municípios e também repassa os dados à Polícia Civil, para auxiliar no esclarecimento dos crimes.

Um caso recente que contou com a atuação da muralha digital foi a prisão de um casal que estaria envolvido na morte do professor Cauê Pozenatto Lima, de Sumaré, cujo corpo foi encontrado carbonizado no último dia 2, na Estrada Municipal Alvin Biasi, na região da Praia Azul, em Americana.

Algumas testemunhas teriam identificado um casal nas imediações com um Chevrolet Onix na cor branca. Por meio das câmeras, a Gama confirmou que o carro pertencia ao professor e informou o trajeto à DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Sendo assim, os suspeitos foram presos e o carro da vítima acabou sendo recuperado pela Polícia Civil.

CARROS RECUPERADOS

De acordo com Wendeo, a muralha também auxiliou na recuperação de carros furtados ou roubados, conforme levantamento da corporação.

Em 2021, ano de implantação do sistema, foram 28 veículos recuperados no primeiro semestre. Enquanto isso, no mesmo período de 2022 foram 59. Em 2023, 82 automóveis foram encontrados.

INVESTIMENTOS

Em março deste ano, a Gama fez a aquisição de 28 mil munições para pistolas de calibres 380, ponto 40 e 9 mm, que já foram entregues para a corporação e contribuíram para “aposentadoria” do antigo revólver calibre 38, que era usado há décadas pelos patrulheiros.

Na última quinta-feira (24), a instituição recebeu mais 120 pistolas que foram entregues pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite.

A Gama também adquiriu, recentemente, seis novos fuzis, que serão usados pelos agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).

Polícia Militar prioriza atuação contra crimes que são violentos

O comandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel, diz que apesar de a instituição atuar em todas a modalidades de crimes, a PM tem priorizado os mais violentos, como o homicídio, latrocínio e roubo.

“Os crimes que geram violência é que mais nos preocupa, no entanto, nossos índices criminais têm se mantido, e Americana tem pontuado como uma das cidades mais tranquilas para se morar entre as demais cidades do Estado”, diz Daniel.

Além disso, o comandante explica que acompanha outros casos como furtos de veículos.

“Pretendemos aderir ao convênio com a Prefeitura de Americana, na ampliação ao sistema Detecta, do Governo do Estado. Assim como os demais tipos de crimes continuamos atuando, pois para nós é um desafio diário”, enfatiza.