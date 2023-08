Mural ‘Americana 148’ é inaugurado pela prefeitura no estacionamento do Mercadão

Mural contribui para a revitalização do local e celebra o aniversário de 148 anos de Americana, comemorado neste mês

Com o objetivo de contribuir com a revitalização na área central, o mural comemorativo do aniversário de Americana, intitulado “Americana 148”, foi entregue à população neste sábado (12).

A intervenção artística foi realizada pelo Coletivo SHN no muro do novo estacionamento do Mercado Municipal, o Mercadão.

Prefeito Chico Sardelli fala durante a inauguração do mural, na manhã deste sábado – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O prefeito Chico Sardelli (PV) elogiou o trabalho e disse que a obra vem de encontro aos projetos para a reforma do Mercadão, que é um dos cartões postais de Americana.

“O muro fica no estacionamento anexo, que é gratuito e também passa a contar com esse trabalho que traz importantes significados para a cidade”, destacou Chico.

O chefe do Executivo disse ainda que a proposta do slogan “Americana Volta a Sorrir” mostra um novo momento para o município.

“Sofremos muito nos últimos anos de pandemia, a cidade ficou apagada nesse período, pois perdemos pessoas importantes. Queremos trazer um novo momento de mais alegria e valorização da nossa cidade”, disse.

Espaço foi inaugurado pelo prefeito Chico Sardelli, pelo vice Odir Demarchi e outras autoridades locais – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes, esteve presente ao evento e disse que a revitalização da área central já era um pedido antigo dos comerciantes.

“Ficou muito bonito esse trabalho que foi realizado. Valorizou um espaço que há muito tempo ficou esquecido”, afirmou.

ARTE

O secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, explicou que nos 120 metros quadrados de pintura estão ícones importantes para a a cidade.

“Entre eles estão o tigre, que representa o Rio Branco, e Santo Antônio, em homenagem ao padroeiro do município. O trabalho também faz um diálogo com o novo e traz uma fácil interpretação para todas as gerações”, enfatizou Leon.

“O Coletivo SHN, que foi formado na cidade, tinha obras espalhadas na Europa, mas nunca teve nenhum trabalho aqui e agora eles deixaram seu registro em um ponto importante de Americana”, completou.