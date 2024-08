Mundo Senai acontece a partir desta quarta-feira, em Americana

A 16ª edição do Mundo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) começa nesta quarta-feira (7), na unidade Professor João Baptista Salles da Silva, em Americana. O evento será realizado até sexta-feira (9), com palestras e apresentações de possibilidades de carreiras, e opções de formações profissionais.

Nos três dias, o Mundo Senai terá programação das 9h às 16h, sendo que os turnos da manhã e da tarde terão início com uma visita guiada na escola e exposição de projetos e oficinas temáticas.

Unidade de Americana recebe Mundo Senai até sexta-feira – Foto: Leonardo Matos/Liberal

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesta quarta, às 9 horas, haverá uma palestra sobre atualizações na legislação de aprendizagem profissional. Já na quinta, os visitantes poderão acompanhar uma apresentação ministrada pela Unimed, que irá abordar o objetivo do desenvolvimento sustentável. Para participar, há a necessidade de inscrição prévia pela internet.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Outro ponto que será abordado no evento é a elaboração de currículo. Tanto na quarta quanto na quinta haverá oficinas sobre o tema na plataforma Contrate-me. A programação completa do Mundo Senai está disponível no site da instituição.