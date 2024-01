Multas na Área Azul de Americana têm crescimento de 13% em 2023

Aumento ocorre após redução de vagas anunciada pela Prefeitura de Americana; foram mais de 20 mil infrações no ano passado

Atualmente, Americana tem cerca de 1,3 mil vagas na Área Azul, principalmente em vias da região central - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

O número de multas por falta de pagamento na Área Azul cresceu 13% em 2023, na comparação com 2022, em Americana. O crescimento se deu mesmo com a redução na quantidade de vagas de estacionamento que são cobradas na cidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo dados da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), foram 17.738 multas por estacionamento irregular em 2022, que somaram R$ 3,4 milhões. No ano passado, foram 20.174, com valor total de R$ 3,9 milhões;

Ainda conforme a unidade, a prefeitura arrecadou menos em 2023 com o pagamento das autuações. Foram R$ 4,7 milhões, ao passo que no ano retrasado foram R$ 5,3 milhões. Os multados precisam desembolsar R$ 195,23 e levam cinco pontos na carteira, já que a infração é considerada grave.

A penalidade é aplicada quando o dono do automóvel estaciona em alguma vaga com a demarcação da Área Azul, mas deixa de pagar tanto a tarifa obrigatória pela vaga quanto a TPU (Taxa de Pós-Utilização), conhecida como taxa de regularização, aplicada após fiscais da Estapar, empresa responsável pelo serviço no município, constatarem a irregularidade e emitirem uma notificação sobre o risco de multa.

Carro é notificado por estacionar no Centro de Americana sem pagar a Área Azul – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O aumento das multas vai de encontro com a iniciativa da administração em reduzir as vagas que fazem parte da Área Azul. Foram dois cortes em 2023: o primeiro em julho, de 25% das então 1,8 mil vagas, e o segundo em outubro, de 45 vagas. Atualmente, a cidade tem cerca de 1,3 mil vagas no sistema de estacionamento rotativo.

De acordo com a prefeitura, não é possível definir os motivos que levaram ao crescimento das autuações, mas o aumento de circulação na região central pode ter contribuído para uma maior utilização do estacionamento rotativo.

A circulação é o principal ponto considerado por Antonio Carlos Pereira, de 65 anos, gerente de uma loja de calçados no Centro, para defender a existência da Área Azul. Apesar disso, ele se diz crítico ao formato de compra nos parquímetros, que ele acredita que poderia ser facilitado.

Antonio Carlos também cobra melhorias na acessibilidade — com vagas destinadas para idosos e deficientes.

“Eu diria que a Área Azul é um mal necessário. Se não tivesse, não teria vaga para as pessoas estacionarem, porque os próprios trabalhadores do Centro parariam nas vagas. Então, precisa para ter uma rotatividade”, disse.

O mesmo argumento foi utilizado por Rita de Cássia Barbosa Rozalem, 62, proprietária de uma relojoaria, que ainda contou que alguns clientes relataram maior facilidade para encontrar vagas para estacionar no Centro com a implementação da Área Azul.

Ela ainda discorda de quem diz que a cobrança da taxa tem impactado negativamente as vendas na região central. “O Centro não está parado por isso. Está parado porque existem os comércios de bairro e porque o Centro não tem lojas tão interessantes para essas pessoas. Não tem nada a ver com a Área Azul”, afirmou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes, destacou algumas melhorias no serviço feitas no ano passado, como a notificação dos infratores antes da aplicação da multa, e avaliou positivamente a existência do estacionamento.

Porém, ele também citou outros aspectos que poderiam ser aprimorados, como a compra nos totens que poderia ser simplificada. Hoje, também é possível pagar o estacionamento por meio de um aplicativo.

Por sua vez, a prefeitura ressaltou as mudanças na Área Azul, feitas em 2023 após solicitações de comerciantes, e disse que a medida garante a rotatividade de vagas.

“Além de melhorar a fluidez no trânsito, disponibiliza mais espaços de estacionamento com o revezamento de veículos, assegurando que os munícipes estacionem próximo aos locais de seu interesse”, pontuou.