Multas de trânsito em outubro rendem maior cobrança do ano em Americana

Autuações devem subir bem mais nos próximos meses, de acordo com previsão da prefeitura

Equipamento instalado na Avenida da Saudade aplica multa por excesso de velocidade – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Outubro foi o mês que registrou a maior quantia de cobrança de multas de trânsito em 2021 em Americana, até agora, de acordo com o relatório de arrecadação divulgado no site da prefeitura. Os valores das multas lançadas neste período totalizam R$ 2.798.243,01.

De acordo com a administração municipal, o aumento da cobrança ocorre após o fim da medida que previa a suspensão de prazos de autuações no trânsito, emitidas pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

“Estamos em um momento de retomada após a suspensão de prazos desde o início da pandemia”, explicou a prefeitura, por meio de nota.

Em 2020, no começo da pandemia causada pelo coronavírus, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) publicou uma deliberação suspendendo os prazos de processos e de procedimentos dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito tais como, defesa da autuação, prazo para identificação do condutor infrator e defesa processual.

Mês Total Janeiro R$749,09 Fevereiro R$941.463,16 Março R$1.638.573,05 Abril R$738.408,01 Maio R$1.561.880,45 Junho R$672.251,21 Julho R$2.734,51 Agosto R$4.718,79 Setembro R$1.287.017,49 Outubro R$2.798.243,01 Fonte: Prefeitura de Americana

Esta determinação chegou ao fim em agosto e, de acordo com a prefeitura, os valores que estavam represados devem aumentar bem mais “nos próximos meses”.

A medida fez parte de um conjunto de ações do governo federal que buscava prevenir a disseminação ou contaminação da Covid-19, evitando assim a aglomeração de pessoas e que a população fosse prejudicada naquele momento.

No mês anterior, em setembro, os valores gerados para cobrança somaram R$ 1.287.017,49. Em agosto, quando ainda estava em vigência a deliberação, a cidade registrou R$ 4.718,79 em multas a serem pagas.

As cobranças são referentes a multas aplicadas por excesso de velocidade registradas por radares ou lombadas; avanço de sinalização semafórica ou parada sobre a faixa, como autuações aplicadas por meio de agentes de trânsito.