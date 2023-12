Mulheres são presas após furtarem lojas do Centro de Americana

Duas mulheres de 36 e 43 anos foram presas no Centro de Americana, nesta segunda-feira (11), após furtarem ao menos quatro lojas da Rua 30 de Julho. Uma delas inclusive, usou o próprio filho para auxiliar na ação criminosa. Além de furto, elas responderão também por corrupção de menor.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 15h, os guardas foram chamados por testemunhas que apontaram que as duas mulheres estavam furtando peças de roupas das lojas e levando para um carro, um Kia Cerato branco, estacionado no cruzamento da Rua Washington Luiz com a Avenida Dr. Antônio Lobo.

Ao menos quatro lojas do Centro de Americana tiveram itens furtados pela dupla criminosa – Foto: Gama / Divulgação

Na sequência, os patrulheiros encontraram as mulheres acompanhadas de duas crianças e realizaram a abordagem. Com elas, os guardas encontraram sacolas com diversas peças de roupas com as etiquetas e, na sequência, encontraram mais produtos furtados no veículo.

Durante conversa, uma das crianças, contou que sua mãe tinha escondido peças em sua roupa em uma loja. Já a outra criança, filha da outra suspeita, não revelou nada.

Todos foram levados à delegacia de Americana, onde as vítimas reconheceram algumas das peças furtadas, assim como as acusadas. Elas foram autuadas em flagrante por furto e responderão ainda por corrupção de menores.

As crianças moram na mesma casa e foram entregues ao pai de uma delas. O Conselho Tutelar foi comunicado sobre o caso.