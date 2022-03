Mulheres são maioria entre pessoas com mais de 60 anos em Americana

Segundo especialista, as mulheres tendem a cuidar melhor da saúde, um dos aspectos que faz com que cheguem em idade mais avançada - Foto: Arquivo - O Liberal.JPG

Dos 31.864 moradores com 60 anos ou mais de Americana, 56% são mulheres. O percentual corresponde a 17.847 idosas. O público feminino também predomina entre a faixa etária de 30 e 59 anos. São 53.988 moradoras contra 51.266 homens.

A população masculina só supera a feminina, em Americana, entre 0 e 29 anos. São 53.195 homens e 51.552 mulheres nesta faixa etária. A partir dessa idade, a mulherada é maioria no município, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2020, disponibilizados no Informativo Socioeconômico mais recente da prefeitura.

A proporção total não tem se alterado nos últimos anos – 49% (118.499) homens e 51% (123.425) mulheres. Mas a diferença fica evidente principalmente na terceira idade.

Doutora em gerontologia e professora responsável pelo Vitalità – Centro de Envelhecimento e Longevidade da PUC-Campinas, Mariana Reis Santimaria afirma que do ponto de vista demográfico, esse cenário observado em Americana é um processo de feminização da velhice, que tem relação direta com a urbanização.

“Se formos para área rural, vamos ver maior porcentagem de homem e na cidade grande maior porcentagem de mulheres. Isso tem relação com aspectos de saúde e de comportamento em relação a gênero feminino. É uma condição que se repete muito”, afirma.

Segundo Mariana, também fisioterapeuta, as mulheres tendem a cuidar melhor da saúde, um dos aspectos que faz com que cheguem em idade mais avançada, que tenham uma expectativa de vida melhor.

Só que por outro lado, diz, o público feminino chega nas faixas etárias mais avançadas com maior nível de incapacidade e maior número de doenças porque viver mais expõe a esses riscos.

“O que a gente entende é que os homens têm casos de mortalidade antes da velhice que faz com essa porcentagem seja desequilibrada”, pontua Mariana.

De acordo com a professora, a pandemia da Covid-19 já reflete na expectativa de vida, por exemplo, em predominância demográfica. “A feminização da velhice já é uma condição que existia. Mas se o maior número de mortes for de homens [em Americana, 60% dos óbitos foram do sexo masculino] isso pode afetar [os números]. E já conseguimos observar esses dados demográficos principalmente na velhice que foi uma população muito afetada no começo”, afirma.

Para o docente extensionista da PUC-Campinas, Cristiano Monteiro, no caso da população idosa, abre-se uma situação de dependência em relação a população jovem-adulta, especificamente aquela economicamente ativa, que desenvolve uma capacidade de produção, de riqueza, de valor, que possa servir de algum modo para uma certa proteção para os idosos, especialmente as mulheres.

“Esse indicador chamamos de razão de independência, bastante utilizado para se verificar a situação de desenvolvimento social em qualquer localidade. Podemos afirmar que a região metropolitana de Campinas já tem um grau de dependência de idosos que cresce a cada período e, especificamente, no caso de Americana, esse grau de dependência envolve a população idosa mulher”, explica.

População feminina deve parar de crescer em 2040

A população feminina no Estado de São Paulo deve atingir seu pico em 2040, somando mais de 24,4 milhões de mulheres. A tendência depois é começar a decrescer, de acordo com projeções divulgadas nesta segunda-feira pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados).

O estado de São Paulo tem, atualmente, 44 milhões de pessoas, sendo a maioria mulheres: 23 milhões. Os homens somam 21 milhões. Entre 2010 e 2050, as projeções mostram que a população feminina de até 29 anos deve diminuir e a com mais de 60 anos aumentar.

Enquanto as gerações mais novas refletem os efeitos da diminuição dos nascimentos, as mais velhas estão associadas a padrões de natalidade anteriores a esse processo, explica a fundação. Em 2050, os maiores grupos femininos estarão entre as idades de 45 a 74 anos.

O estudo demográfico projetado pela fundação Seade fornece subsídios para a formulação de políticas públicas futuras voltadas às mulheres, especialmente na questão da saúde, previdência e emprego.