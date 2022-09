Duas mulheres são atingidas por carro em Americana e motorista foge sem prestar socorro

Duas mulheres, que estavam na calçada, foram atropeladas na noite desta sexta-feira (9), no Jardim São Paulo, em Americana. Elas estavam ao lado de um Fiat Uno, quando um Ford Focus bateu em um outro veículo que estava estacionado, um Ford Fiesta, que avançou na calçada e as atingiu, assim como o Uno. Em sequência, o motorista do Focus fugiu do local do acidente, sem prestar socorro às vítimas.

David Carlos Palharini, namorado e genro das vítimas, contou que, por volta de 23h, seu sogro estacionou o veículo, um Uno, na Rua das Paineiras, no Jardim São Paulo, para que a família, que estava saindo de uma festa infantil no local, embarcasse. Foi enquanto a sua sogra colocava o cinto de segurança nas crianças, de quatro e oito anos, que o acidente ocorreu.

Imagens de câmeras de segurança mostram a sogra de David mexendo em algo no banco de trás do Uno no momento em que um Focus passa na rua, atinge o Fiesta que estava estacionado e este, atinge a namorada de David, que estava na calçada, assim como a sogra de David e o Uno, onde estavam o sogro e as duas crianças. Nas imagens, é possível ver ainda que o motorista que causou o acidente seguiu adiante, sem prestar socorro às vítimas.

Vídeo mostra ainda que, após o acidente, outras pessoas que estavam no local correm para auxiliar as vítimas e que a namorada de David chegou a ficar com o pé preso embaixo do pneu do Fiesta, que foi empurrado por Palharini para soltá-lo.

Após o acidente as mulheres passaram por atendimento médico, que constatou que não houve fraturas. Segundo David, elas tiveram apenas traumas por conta do ocorrido.

Ele relatou ainda que um dos convidados da festa conseguiu fotografar a placa do veículo que fugiu do local e entregou para a Polícia Civil que já teria identificado o motorista. O caso segue em investigação.