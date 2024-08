Mulher tomba carro no Residencial Nardini, em Americana, e bombeiros precisam cortar teto

Acidente ocorreu na tarde desta quinta e a motorista do veículo aparentemente não se feriu, mas foi conduzida ao hospital para a realização de exames

Uma mulher perdeu o controle de um Honda HR-V, bateu em um um Fiat Uno estacionado e tombou seu veículo no Residencial Nardini, em Americana, na tarde desta quinta-feira (15).

Os bombeiros precisaram cortar o teto do carro para a retirada da motorista, que aparentemente saiu ilesa, mas foi encaminhada para o Hospital da Unimed para a realização de exames.

Momento em que bombeiros cortaram o teto do carro para a retirada da condutora – Foto: Divulgação

O tenente Antonio Carlos Brustolin Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros, explicou que mesmo com a mulher não apresentando escoriações, eles realizaram a manobra de salvamento para a estabilização do veículo e depois fizeram o plano emergencial para a retirada da vítima.

“A condutora ficou retida no carro, tivemos que cortar o teto para ter mais espaço para a retirada dela, preservando a coluna, cabeça e também evitar lesões ocultas em órgãos. Fizemos o desencarceramento e a vítima foi retirada sem ferimentos”, relatou o bombeiro.