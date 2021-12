Mulher reclama de falta de vacina contra Covid para filha de 12 anos em Americana

A assistente de compras Simone Kelly Alves da Silva, de 43 anos, reclama da falta de vacina da Pfizer em postos de vacinação em Americana para imunização de adolescentes. A fabricante é a única permitida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação em adolescentes a partir de 12 anos contra a Covid-19, como é o caso da filha dela.

De acordo com ela, na última terça-feira (7), foi até à faculdade Unisal, no Parque Universitária, com sua filha de 12 anos, mas não conseguiu receber a dose do imunizante.

“No site dizia que não precisava de agendamento. Quando cheguei lá, depois de uma longa fila, me informaram que precisava agendar. Perdi o parte do meu dia de serviço e marquei para o dia seguinte, desta vez na UBS [Unidade Básica de Saúde] da Vila Galo”, disse a assistente de compras.

Com o agendamento em mãos realizado com os dados da filha, Simone relatou à reportagem que foi informada naquela unidade que não dispunham da dose da Pfizer.

“Eu acho um absurdo. Ainda me falaram que não era a única. Outros pais agendaram e quando chegaram, não conseguiram que seus filhos tomassem a vacina”, disse.

De acordo com a assistente de compras, ela foi informada que era preciso agendar em outras unidades de saúde para tentar conseguir a vacina para a filha.

“Não são em todas quem tem a Pfizer. Eu não posso mais perder dia de trabalho e ela também não pode mais ficar sem ir à escola. Sem contar o gasto com a gasolina. Fico imaginando quem depende de ônibus e precisa tentar ir nesses lugares”, criticou.

A Prefeitura de Americana informou que desde a última quarta-feira o sistema passou a permitir a visualização do imunizante de acordo com o local da aplicação e, informou, ainda, que as doses da Pfizer estão disponíveis em diversos postos.

Sobre a Unisal, a prefeitura confirmou que o posto era o único que vinha sendo mantido sem necessidade de agendamento, mas que por conta do volume do atendimento, o agendamento foi implantado novamente.